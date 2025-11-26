Zona centro de Guanajuato cerrada hasta el 12 de diciembre

Guanajuato, Guanajuato.- La Subsecretaría de Tránsito, Movilidad y Transporte informó que continuarán los cierres viales programados por la filmación de la película asiática “Heat and Rush” en Guanajuato capital. Las grabaciones se extenderán hasta el 12 de diciembre, por lo que se invita a las y los guanajuatenses a tomar precauciones, anticipar sus traslados y considerar tiempos adicionales para evitar retrasos.

Este viernes 28 de noviembre, se realizarán cierres en las zonas de Embajadoras, Puertecito, El Cambio, Paseo Madero y Sangre de Cristo. De 5:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, los cierres serán intermitentes por lapsos de 15 minutos, mientras que a partir de las 2:00 de la tarde se abrirá la circulación por El Cambio hacia San Sebastián y Puertecito.

El sábado 29 de noviembre permanecerán cerradas las zonas de La Gualdra y San Clemente, en un horario de 7:00 de la mañana a 7:00 de la noche. Estos cierres comprenderán desde la Glorieta Dos Ríos hasta la Glorieta San Clemente, así como la bajada de Barrio Nuevo, calle Soledad y Hacienda de Luna.

Los días 1 y 2 de diciembre se cerrará la calle Alonso de 5:00 de la mañana a 7:00 de la tarde. Como excepción, se abrirá la circulación en dos horarios especiales para permitir la entrada y salida de estudiantes: de 7:30 a 8:30 de la mañana, y de 12:30 a 1:30 de la tarde.

Durante el 3 y 4 de diciembre, la Plaza de la Paz estará cerrada en un horario de 5:00 de la mañana a 7:00 de la tarde. En estas fechas, el transporte público será desviado hacia el túnel Noreste. Posteriormente, el 5 y 6 de diciembre se llevará a cabo el cierre de la calle Alameda, también de 5:00 de la mañana a 7:00 de la tarde.

Para el 11 de diciembre, los cierres serán intermitentes en calle Alonso y avenida Juárez, específicamente en la intersección con la calle Juan Valle, así como en la zona de Peñitas, en un horario de 5:00 de la mañana a 7:00 de la tarde. Ese día, el transporte público será nuevamente desviado por el túnel Noreste.

Finalmente, el 12 de diciembre se cerrará la calle Subterránea desde los bajos de San Diego, además del ramal Eduardo Villaseñor y la calle Cantarranas, en un horario de 8:00 de la mañana a 7:00 de la tarde. Las rutas del transporte público se desviarán a través del túnel Pozuelos, con salida hacia Barretero y Ponciano Aguilar.