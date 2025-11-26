“No se puede prometer lo que no es posible entregar”: Sheinbaum

México.- La presidenta Claudia Sheinbaum pronunció que “no se puede prometer lo que no es posible entregar” respecto a las peticiones de los agricultores sobre el precio del maíz. Mientras la demanda sea legítima y no tenga que ver con un asunto político o defensa de privilegios, se buscará la forma, según la mandataria. Sin embargo, informó que la secretaria de gobernación y el secretario de agricultura serán lo que notifiquen de avances en el tema.

Sin recurso suficiente para apoyar a los campesinos, el gobierno buscó una solución tripartita en la que se involucrara tanto al gobierno federal y estatal como a los industriales. “El precio del maíz este año y el próximo está muy bajo”, comentó Sheinbaum y agregó que este costo se fija en la bolsa de Chicago, Estados Unidos.

La presidenta expresó que básicamente el maíz blanco es para autoconsumo, lo que es un factor importante para su valor en el mercado, recalcando que “hay cosas que no se pueden resolver”.