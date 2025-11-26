IACIP presenta su 22º Informe, destaca avances en transparencia y acceso a la información en Guanajuato

León, Guanajuato.- El Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato (IACIP) presentó su 22º Informe de Actividades correspondiente al periodo 2024-2025, encabezado por la Comisionada Presidenta Mariela Huerta Guerrero. Durante la sesión, se destacó la consolidación de la transparencia, la protección de datos personales y la eficiencia en los tiempos de respuesta a solicitudes de información en la entidad.

En su mensaje, Huerta Guerrero subrayó que Guanajuato registra actualmente el menor tiempo de respuesta del país en solicitudes de información, con un promedio de cinco días hábiles, resultado de la coordinación y disciplina institucional. Señaló que esta eficiencia refleja el compromiso del personal público para garantizar el derecho a la información.

El Comisionado Alejandro Rocha Pedraza afirmó que el instituto mantiene un legado de fortalecimiento democrático, enfatizando la importancia de mejorar las instituciones y leyes que respaldan la transparencia. Por su parte, la Secretaria de la Honestidad, Arcelia González González, señaló que el acceso a la información es un derecho ciudadano fundamental y remarcó el papel del IACIP como institución clave en el desarrollo cívico y administrativo del estado.

Durante el periodo informado, se presentaron 30 mil 432 solicitudes de acceso a la información y datos personales ante los 72 sujetos obligados. El IACIP atendió 2 mil 762 recursos de revisión y resolvió 2 mil 519, logrando una resolución favorable a las expectativas ciudadanas en el 82% de los casos. En materia de capacitación, se formó a 35 mil 543 personas y el Aula Virtual del instituto emitió 11 mil 670 constancias a través de 14 cursos especializados.

El informe también destacó un índice global de cumplimiento de 99.16% en las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados. Además, se impulsó la estrategia Estado Abierto Guanajuato 2025–2027, que reunió a los tres poderes del estado, organismos autónomos, asociaciones civiles e instituciones educativas, y permitió la instalación de Secretariados Técnicos Municipales en cinco municipios.

Al evento asistieron representantes del Poder Judicial, del Congreso del Estado, autoridades municipales, organismos autónomos y sociedad civil. El informe completo se encuentra disponible en las plataformas oficiales del IACIP, incluyendo su canal de YouTube y redes sociales.