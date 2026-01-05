¡Ya vienen los Reyes Magos! Los vieron en Cuerámaro

Cuerámaro, Guanajuato.- ¡Ya vienen los Reyes Magos!, ya los vieron pasando en el centro de Cuerámaro. Algunas personas que estaban ahí se sorprendieron al encontrar primero, a un elefante cerca del jardín, luego a un Camello y a un caballo descansando por el mercado y a Melchor, Gaspar y Baltasar caminando frente a la parroquia de San Francisco de Asís.

Aquellos adultos que aún creen en ellos y pudieron verlos, comentaron que, en cada paso, tanto los Reyes Magos como los animales, iban dejando destellos dorados en el piso, que desaparecían instantes después.

Uno de los vendedores que se ubica afuera del templo dijo que al principio creyó estar imaginando a un hombre con largas túnicas rojas y blancas y barba canosa, se frotó los ojos y ya no era una sino tres personas con coronas las que presenció. “Nunca los había visto y al principio no los reconocí, lo que se me hizo más impresionante fue que desaparecieron cuando intenté asomarme más”, comentó el comerciante.

Al parecer, los reyes están visitando varios municipios, alistándose para cumplir los deseos de los niños guanajuatenses, ya que los habitantes de Guanajuato capital, por ejemplo, ya han alertado sobre su avistamiento. Pero es importante señalar que sólo se dejan ver por instantes, y se esconden de los pequeños.