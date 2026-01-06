Aumento delictivo en Irapuato por “realidad cambiante”: Gobernadora

Guanajuato, Guanajuato.- La gobernadora del Estado, Libia Dennise, corroboró un aumento en la incidencia delictiva en Irapuato. “No es que algo falle… la realidad delictiva es cambiante y ahí tenemos que estar siempre un paso adelante”, expresó la mandataria respecto a los eventos delictivos admitiendo que pese a esfuerzos no se ha podido contener la violencia en el municipio.

Al parecer, ha mantenido contacto constante en reuniones con la alcaldesa Lorena Alfaro para establecer un nuevo plan de acción que ya se lleva a cabo. Libia Dennise prometió que mediante trabajos de inteligencia como cateos y operativos pronto bajará la incidencia.

No bajar la guardia e ir un paso adelante son las premisas con las que se pretende combatir la delincuencia que no es estática debido a reacomodos y pugnas entre los grupos delictivos, afirmando que dichas estrategias son la clave para dar resultados a los ciudadanos comentó.

También se destacó que la secretaría de seguridad estatal y las fiscalías se unen a la secretaría de seguridad de Irapuato para coordinarse y combatir la delincuencia.