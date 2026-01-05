Se reúnen Samantha y el nuevo delegado del INAH

Guanajuato, Guanajuato.- Frente al Jardín de la Unión y en la Plaza de la Paz lucen dos árboles navideños que lucen publicidad de una refresquera transnacional y una marca de tequila, colocados sin el aval del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Mientras tanto, en el histórico edificio de la presidencia municipal se reunían la primera autoridad local, Samantha Smith, y el nuevo titular del organismo en el estado, Guillermo González León.

Fue un encuentro sin aviso previo a sociedad y medios de comunicación, con fotos para redes sociales y sin comunicado oficial.

Samantha Smith expresó así su encuentro con el nuevo director del Centro INAH Guanajuato:

“Sostuvimos una reunión para iniciar un diálogo abierto y responsable que nos permita trabajar de manera coordinada en la protección, conservación y puesta en valor del patrimonio histórico y cultural de nuestra ciudad”.

Tras poner un corazoncito, el mensaje prosigue:

“Desde el municipio reiteramos nuestra disposición para sumar esfuerzos y avanzar en acciones que fortalezcan nuestro patrimonio y beneficien a la gente”

Al salir de la Casa Municipal, metros a la derecha está el árbol navideño con publicidad refresquera, al que la anterior directora del INAH, Olga Adriana Hernández, colocara sellos de clausura y un oficio en el que pedía el retiro del adorno. Los sellos y el documento fueron retirados, sin sanción alguna.

En Plaza de la Paz, el otro árbol con adornos más discretos. Las esculturas del artista capitalino Javier Hernández “Capelo”, que también fueron colocadas sin aval del INAH, fueron retiradas para que cupiera más gente en los festejos de año nuevo.

Los árboles concluirán su ciclo con la caminata de los reyes magos. Habrá que ver la relación entre el recién llegado y la alcaldesa.