Ya no puedo volver a ser presidente del Poder Judicial: Héctor Tinajero Muñoz

Guanajuato, Gto- El presidente magistrado del Supremo Tribunal de Justicia y del Poder Judicial de Guanajuato, Héctor Tinajero Muñoz, aclaró que por disposición constitucional y reglamentaria ya no puede postularse para continuar en ese cargo.

Explicó que fue electo para 2020-2021 y luego 2024-2025, por lo que concluye su etapa y deberá ser suplido por otra persona a partir de enero de 2026.

La constitución establece que sólo se puede tener este cargo por dos ocasiones, por lo que de las 20 salas -10 penales y 10 civiles- que existen en la entidad, se debe elegir a una persona magistrada que haga el relevo.

En esta ocasión la persona elegida ejercerá la función hasta septiembre de 2027, cuando sea a su vez relevada por una persona electa ya por voto universal, como lo dispone la reforma al Poder Judicial aprobada el año pasado.

Respecto a ese tema, precisó que hay tiempo suficiente para que se adecue la normativa local y se pueda realizar la elección de jueces y magistrados en 2027.

Tinajero Muñoz recordó que, tras la reciente publicación de la reforma a la Constitución Política del Estado de Guanajuato, se abrió un plazo de 180 días para la emisión de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial.

Si bien hasta ahora no se han presentado iniciativas electorales para adecuar la Ley de Guanajuato para dicho proceso, se tiene hasta el 26 de febrero de 2026 para realizar cambios y armonizaciones de la ley estatal con la federal.

Por lo pronto, el cronograma de elección judicial no se altera: según la Constitución de Guanajuato, la elección se empezará a preparar desde septiembre de 2026 para realizarse en junio de 2027

La organización del proceso comenzará en septiembre de 2026, coordinada por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), quien se encargará de la logística y distribución por distritos.

En caso de que los diputados locales no cumplieran con los plazos que marca la ley, se aplicará lo que marca la Constitución Federal, aclaró el magistrado.