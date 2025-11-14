Luego de la repulsa estudiantil, cobijan morenistas a Noroña

Guanajuato, Guanajuato.- Tras la accidentada “Tarde de café” que el senador Gerardo Fernández Noroña tuviera en la Universidad de Guanajuato, el morenismo guanajuatense lo cobijó con una rueda de prensa y un recorrido por la ciudad que terminó en el salón de cabildos de la presidencia municipal.

Fernández Noroña había sido previamente guiado en un recorrido por la ciudad por el regidor morenista Julio César Sánchez antes de entrar al encuentro con estudiantes en la Universidad de Guanajuato.

Este viernes, el paseo siguió, ahora con la guía de la regidora María Fernanda Arellano y su compañero Víctor Ulloa, ambos confrontados con Julio César García Sánchez, quien estuvo ausente en esta ocasión.

Les acompañaron la Adriana Guzmán, dirigente estatal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena); el secretario del comité estatal, Jesús Ramírez Garibay; el diputado federal Francisco Estrada y las diputadas locales Miriam Reyes Carmona, Plásida Calzada y Martha Edith Moreno.

El senador morenista ofreció primero una rueda de prensa, donde dio su versión de lo vivido en la Universidad. Dijo que los jóvenes que le increparon –“un grupito de entre 5 y 8“- fueron enviados por los “paniaguados” (en referencia a los panistas) y que dialogó con respeto con ellos a pesar de los gritos y los insultos y acusó de “chayotera” a la prensa por dar una “versión falsa” de los hechos.

Habló del tema del cobro de impuestos al empresario Ricardo Salinas Pliego y señaló el hecho como una muestra de que el Poder Judicial federal actual sí está “al servicio del pueblo y no de los oligarcas”.

Defendió el proceso de renovación del Poder Judicial y de que su partido tiene el apoyo de las mayorías y que los críticos a la 4T “nos hacen lo que el viento a Juárez”

Criticó al gobierno panista. Dijo que el panismo llegó al poder en Guanajuato tras un fraude “al cabeza hueca de Vicente Fox” y que el Partido Acción Nacional tuvo un primer momento de lucha por la democracia, pero que al llegar al poder se corrompió.

Defendió el proyecto del acueducto de la presa Solís. Es una propuesta del gobierno estatal, afirmó, que tuvo el apoyo del gobierno federal, pero con algunos cambios para evitar que los panistas hagan negocios privados, de quienes dijo que “no venden a su santa madre porque no cotiza en la bolsa”.

Tras la rueda de prensa acudió a la presidencia municipal, donde declaró que Morena ganará la gubernatura y el municipio de Guanajuato. Se le cuestionó sobre el origen cuestionado de la candidatura anterior, a cargo de Jorge Rodríguez Medrano, señalado, entre otros aspectos, de violentador de mujeres y de no cumplir con sus obligaciones de padre.

Fernández Noroña respondió que es el pueblo el que elige a los candidatos y que a Rodríguez Medrano se le dio la candidatura porque no tenía sentencia penal en su contra.

También volvió a aclarar temas personales como la compra de su casa en Tepoztlán, sus viajes y sus vehículos.

Al término de su breve paseo por la ciudad, se retiró con rumbo a Oaxaca, donde tendrá otras actividades.