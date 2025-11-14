Robo a motos, principal delito de detención en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- En el mes de octubre, se llevaron a cabo 905 detenciones de las cuales sólo el 9 por ciento corresponden a presuntos delitos en Irapuato. El Observatorio ciudadano Irapuato ¿Cómo vamos? reportó que 78 personas fueron detenidas incluyendo operativos y cateos de la Fiscalía General, siendo el 50 por ciento por robo, especialmente a motocicletas.

Al parecer, el robo es el principal delito en el municipio, y de los 39 arrestos, el 53 por ciento fue por robo de motocicletas, el 8 a negocios, el 3 por ciento a casas y el 1 por ciento a transeúntes. El 11 por ciento fue calificado por otros tipos de robo.

Colonias como 8 de Junio, Los Fresnos, Plan Guanajuato, Los Presidentes, Las Reynas y Terracota concentran la mitad de detenciones, siendo 4 presuntos criminales en 8 de Junio y 3 en cada colonia restante de las mencionadas.

Cabe destacar que, del 91 por ciento de personas arrestadas por faltas administrativas, entre las que se encuentran: merodear con un porcentaje de 23, 19 por ciento de personas agresivas, en estado de ebriedad el 15 por ciento, intoxicarse el 14, e insultos el 7 por ciento.

En cuanto a faltas administrativas, las tres zonas con mayor punto de riesgo son la Bajada San Martín, que acumuló 36 encarcelamientos, la zona centro del municipio tuvo 35 y en la colonia San Gabriel primera sección fueron 22.