Ya llegaron los Reyes Magos a Guanajuato

Con su edición número 51 la Cabalgata de Reyes Magos 2026 en Irapuato fue todo un éxito

Redacción Notus5 enero, 2026

Irapuato, Guanajuato.- Llenando de alegría los corazones de miles de irapuatenses y visitantes que disfrutaron de este gran evento que ilusionó a chicos y grandes con la llegada de Melchor, Gaspar y Baltazar, se cumple el sueño de la llegada de los Reyes Magos.

Con más de 70 contingentes recorriendo algunas de las principales calles de Irapuato, las y los asistentes lograron observar pasajes bíblicos como María pidiendo posada, la Estrella de Belén, el Nacimiento del Niños Jesús, los Reyes Magos, así como cánticos de paz, personajes animados, danzantes y mucho más.

La Cabalgata de Reyes Magos formó parte de las actividades de la Villa Navideña, Fiestas de Paz, misma que concluirá mañana 6 de enero, con la tradicional Rosca de Reyes, la cual se repartirá a partir de las 6:00 de la tarde en el Andador Juárez, frente al Árbol Navideño.

Redacción Notus5 enero, 2026

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información