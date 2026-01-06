Ya llegaron los Reyes Magos a Guanajuato

Irapuato, Guanajuato.- Llenando de alegría los corazones de miles de irapuatenses y visitantes que disfrutaron de este gran evento que ilusionó a chicos y grandes con la llegada de Melchor, Gaspar y Baltazar, se cumple el sueño de la llegada de los Reyes Magos.

Con más de 70 contingentes recorriendo algunas de las principales calles de Irapuato, las y los asistentes lograron observar pasajes bíblicos como María pidiendo posada, la Estrella de Belén, el Nacimiento del Niños Jesús, los Reyes Magos, así como cánticos de paz, personajes animados, danzantes y mucho más.

La Cabalgata de Reyes Magos formó parte de las actividades de la Villa Navideña, Fiestas de Paz, misma que concluirá mañana 6 de enero, con la tradicional Rosca de Reyes, la cual se repartirá a partir de las 6:00 de la tarde en el Andador Juárez, frente al Árbol Navideño.