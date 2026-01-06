Encabezan los Reyes Magos la cabalgata en la capital

Tras repartir regalos, Melchor, Gaspar y Baltasar regresaron a sus reinos de origen

Guanajuato, Guanajuato.- Más de 50 carros alegóricos con temas alusivos a la navidad y a los juguetes acompañaron a los tres Reyes Magos -Melchor, Gaspar  Baltasar- en la caminata que realizaron por las calles de la capital del estado. La presidenta municipal, Samantha Smith, participó en el acontecimiento con un disfraz de Grinch -igual que su esposo, el ex acalde Alejandro Navarro. Saúl Navarro Smith, presidente del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia e hijo de ambos vistió como rey mago.

La Cabalgata de Reyes Magos 2026 recorrió el centro histórico ante miles de familias que los miraron pasar desde banquetas y balcones.

La caravana salió de la Escuela Normal, bajó hacia Embajadoras, siguió por Sangre de Cristo y prosiguió hacia Plaza de la Paz, para continuar por Juárez y rematar en la Alhóndiga de Granaditas.

Los Reyes Magos llegaron a la ciudad desde el viernes pasado y estuvieron en la Plazuela del Truco para escuchar a niños y niñas, tomarse fotos y escuchar peticiones de regalos.

El lunes fue la caravana con un total de 53 carros. Duró más de dos horas y unas ocho mil personas los vieron pasar por el centro histórico. En la Alhóndiga de Granaditas los esperaba la multitud. Ahí hubo concursos, entrega de pelotas y la transmisión en vivo de la cabalgata.

En este lugar miembros de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) repartieron rebanadas de rosca de reyes y globos de helio que sirvieron como vehículo para enviar cartas con las peticiones que se hacen en esta noche tan especial, para el deleite de las y los presentes.

Tanto en Plaza de la Paz como en Plaza Hidalgo, conocida popularmente como “De las Ranas”, fueron montados juegos mecánicos de acceso gratuito para solaz de pequeñines, pequeñinas y alguna persona labregona que se coló.

Tras repartir juguetes a la niñez santafesina en la madrugada de este seis de enero, los tres monarcas orientales fueron llevados al Aeropuerto Internacional de Guanajuato para viajar a la capital del país y de ahí retornar a sus correspondientes reinos.

Fuentes allegadas a ellos informaron que al clan Navarro Smith no les trajeron regalos porque se han portado muy mal.

