Viralizan golpiza de policías a estudiantes de la UG; “los confundieron”

Guanajuato, Gto.- En el transcurso del sábado se hizo viral el redes digitales un video donde policías municipales golpeaban a jóvenes. La información señalaba que eran estudiantes de la Universidad de Guanajuato y se les confundió con otras personas. Fueron remitidos a barandilla.

Tras pasar por el encierro y pago de multa, presentaron su denuncia ante el ministerio público. La presidencia municipal reaccionó un día después, al ver que el hecho tenía denuncia formal y circulaba en espacios informativos. Anunciaron que habrá investigación.

El video no permite identificar el lugar de los hechos, pero alcanza a mostrar cómo los uniformados golpean a un estudiante para someterlo y subirlo a la patrulla y continúan la agresión cuando ya lo llevan detenido.

En las redes digitales señalan a varios uniformados como supuestos agresores: Juana Aguirre, Santos Gregorio, Fabián Santa María y Sergio Gutiérrez Garnica.

Respuesta oficial

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guanajuato capital inició una investigación interna para determinar si existen responsabilidades por parte de elementos de la Policía Municipal, por presunto abuso de autoridad.

Lo anterior, dice el comunicado, luego de detectar en redes digitales un reporte relacionado con la presunta comisión de actos de abuso de autoridad durante la detención de unos jóvenes. No los identifica como universitarios.

Añade que a través del área de Asuntos Internos se inició de oficio una carpeta de investigación para revisar los hechos, analizar la actuación de los elementos involucrados y determinar si su intervención se realizó conforme a los protocolos.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Luis Gamba, señaló que la Secretaría actuará con responsabilidad y transparencia ante cualquier señalamiento relacionado con la actuación policial.

“Los hechos serán investigados por Asuntos Internos. Si de esta investigación se desprenden elementos que pudieran constituir alguna responsabilidad, será el Consejo de Honor y Justicia la instancia encargada de determinar si existe o no responsabilidad por parte de los elementos”, explicó.

Señaló que, en caso de acreditarse un uso indebido de la fuerza o alguna vulneración a los derechos humanos, se procederá conforme a los reglamentos y procedimientos correspondientes, lo que podría derivar en sanciones que van desde medidas disciplinarias hasta la suspensión de los elementos.