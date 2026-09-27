Destinan 15.7 mdp para conservar el Eje Metropolitano León-Silao

Los trabajos abarcarán 30.39 kilómetros de una vía que registra más de 54 mil vehículos diarios y conecta dos de los principales municipios industriales del estado

Redacción Notus27 septiembre, 2026

Guanajuato, Gto.- El Gobierno de Guanajuato destina 15 millones 754 mil 444 pesos a trabajos de conservación rutinaria del Eje Metropolitano León-Silao y sus ramales, con una intervención de 30.39 kilómetros de esta vía por la que circulan más de 54 mil vehículos diariamente.

Los trabajos, a cargo de la Secretaría de Obra Pública (SOP), buscan mantener en condiciones adecuadas una de las principales rutas de conexión entre León y Silao, municipios vinculados con la actividad industrial, comercial y logística del estado.

Trabajarán en carpeta asfáltica y señalamiento

Las labores incluyen rehabilitación de carpeta asfáltica, bacheo superficial, fresado, renivelaciones y colocación de capas de rodadura.

También se dará mantenimiento al señalamiento horizontal y vertical, defensas metálicas, barreras centrales y obras de drenaje.

El programa contempla además limpieza de cunetas, lavaderos, bordillos y guarniciones, así como deshierbe, desmonte y mantenimiento de áreas verdes.

Vía registra más de 54 mil vehículos diarios

De acuerdo con el Gobierno estatal, el Eje Metropolitano León-Silao registra un Tránsito Diario Promedio Anual superior a 54 mil vehículos, por lo que es considerado una ruta estratégica para el traslado de personas, bienes y servicios.

La intervención beneficiará de manera directa e indirecta a 1 millón 924 mil 771 personas.

El titular de la SOP, Juan Pablo Pérez Beltrán, señaló que la conservación de las carreteras representa una inversión en seguridad y movilidad, además de contribuir al desarrollo económico de Guanajuato.

Redacción Notus27 septiembre, 2026

Redacción Notus

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