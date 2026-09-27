SIT de León: de ser vanguardia nacional a ejemplo de crisis

León, Guanajuato.- El 27 de septiembre de 2003, esta ciudad presumía el primer modelo de BRT (Bus Rapid Transport) de México: cambió rutas por un esquema de tres líneas troncales y varias auxiliares, surtidas de pasajeros desde la periferia con rutas auxiliares.

Antes de 2003 (Modelo Tradicional), en la cabecera municipal operaban entre 1,300 y 1,400 autobuses convencionales, distribuidos de manera desorganizada entre múltiples concesionarios y permisionarios independientes para cubrir más de 100 rutas que en más del 90 por ciento iban o pasaban por el centro de la ciudad.

En 2003 inició la primera etapa del Sistema Integrado de Transporte (SIT). Arrancó formalmente el 27 de septiembre de 2003. Retiraron gran parte de los autobuses viejos. El nuevo sistema comenzó operando con 55 unidades articuladas (las primeras “orugas” de la marca Scania/Marcopolo de color verde) encargadas de las rutas troncales, integradas a una red inicial de rutas alimentadoras y auxiliares que sumaban poco más de 600 autobuses renovados en total durante su primer despliegue.

Esta reestructuración permitió pasar de una competencia desleal en las calles a un sistema ordenado con tres estaciones de transferencia iniciales (Delta, San Jerónimo y Parque Juárez).

La Línea 1 iba de Delta a San Jerónimo, con más de 20 paraderos (contra los más de 40 en el sistema tradicional) y su principal vialidad era el boulevard Adolfo López Mateos; la 2 tenía el mismo origen y destino, pero tomaba hacia Torres Landa, para virar hacia Venustiano Carranza, Miguel Alemán, transbordar en el centro con la Línea 1 y seguir hacia el norte por el Barrio Arriba y luego por el boulevard Hidalgo.

La Línea 3 cruzaba de norte a sur y viceversa: salía de San Jerónimo y tenía el mismo derrotero que la línea 2 hasta llegar a Torres Landa, donde no se integraba, sino seguía por Carranza hasta el Parque Juárez, donde estaba una microestación.

El SIT fue inaugurado por el entonces presidente municipal Luis Ernesto Ayala Torres, el gobernador Juan Carlos Romero Hicks y el presidente Vicente Fox Quesada. Todos de sello panista.

En 2006 la ciudad de México inauguró el Metrobús, que desplazó al de León, mismo que con el tiempo fue imitado, pero también rebasado por otros BRT del país-.

En 20 años León modificó su Línea 3 y creó un sistema de 10 rutas troncales, aunque no todas con estaciones en todos sus trayectos.

El SIT hoy

El SIT de León atraviesa una de las peores crisis operativas y financieras de sus 23 años de historia. Tras haber sido un referente nacional de movilidad, el sistema se enfrenta a una preocupante desconexión entre la viabilidad del negocio para los concesionarios y la calidad exigida por los ciudadanos.

Los problemas centrales que configuran la situación actual del SIT se dividen en los siguientes ejes:

El sistema ha registrado una pérdida drástica de usuarios. Mientras que antes de la pandemia el SIT movilizaba a más de 828 mil pasajeros diarios, la cifra se ha desplomado a promedios que rondan los 560 mil. Esta tendencia a la baja se mantiene de forma consecutiva, convirtiendo a León en una de las ciudades con mayor pérdida de pasaje en transporte público a nivel nacional. Los leoneses están migrando hacia alternativas como vehículos particulares, motocicletas, bicicletas, plataformas ejecutivas o scooters.

Los concesionarios, agrupados bajo liderazgos locales como el de Daniel Villaseñor, han advertido públicamente sobre un riesgo de colapso financiero en la operación. Argumentan que la combinación de menos pasajeros pagando boleto, el incremento en los costos de combustible, refacciones y el mantenimiento de las unidades ha vuelto insostenible el modelo actual. Esto ha provocado tensiones en torno a la necesidad de abrir mesas de análisis con la Comisión Mixta Tarifaria para evaluar un aumento al precio del pasaje o solicitar mayores subsidios gubernamentales, una propuesta altamente impopular entre la ciudadanía.

Para quienes no tienen otra alternativa, el servicio se ha deteriorado significativamente. Organizaciones de activismo urbano y especialistas alertan sobre la “pobreza de tiempo” que el transporte genera en León, ya que miles de ciudadanos destinan de dos a tres horas diarias (e incluso hasta cuatro en casos extremos) solo para trasladarse a sus empleos o escuelas debido a las largas esperas y rutas ineficientes.

El sistema sufre un fuerte déficit de choferes o conductores. Para cubrir la falta de personal, muchos operadores están obligados a “doblar turnos”, cumpliendo extenuantes jornadas laborales de entre 14 y 16 horas diarias. El estrés urbano y el cansancio físico repercuten de manera directa en la seguridad vial y el trato hacia el usuario.

A pesar de contar con estaciones de transferencia robustas, la acelerada expansión urbana hacia las orillas de León ha dejado vulnerables a las zonas más alejadas y de bajos recursos (como las comunidades cercanas a la ENES UNAM o colonias periféricas), donde las frecuencias de las rutas alimentadoras son escasísimas y las unidades viajan completamente saturadas en horas pico.

Acciones y propuestas de solución

Para mitigar las quejas, la administración municipal y los transportistas han integrado paulatinamente nuevas unidades de modelos recientes a las rutas alimentadoras y auxiliares.

La Dirección General de Movilidad e institutos como el IMPLAN preparan estudios profundos para replantear por completo las rutas del SIT, adaptándolas a las nuevas demandas tras los cambios de movilidad postpandemia.

También se han puesto sobre la mesa de análisis alternativas de transporte complementarias de mediano y largo plazo, evaluando la factibilidad técnica y financiera de proyectos como un tranvía, tren ligero o teleférico para desahogar las vías principales de la ciudad.

Si el SIT de León fracasa, se suma al de otras ciudades, como la de Tijuana, donde no funcionó o donde aún no logra convencer, como Ciudad Juárez.

Lo que era orgullo leonés, hoy es vergüenza. El anuncio de la presidenta municipal de impulsar un tren ligero elevado en la ciudad es vista más como una ocurrencia electoral que como una respuesta seria al problema.