León, Guanajuato.- Los resultados definitivos de la Encuesta Intercensal (EIC) 2025 publicada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) señalan que México alcanzó los 130.9 millones de habitantes, sumando casi 4.9 millones de personas respecto al Censo de 2020. El municipio de León añadió casi 90 mil pobladores a esa cifra.

El reporte confirma un patrón claro: aunque el volumen poblacional sigue expandiéndose, el ritmo de crecimiento anual se ha desacelerado al 0.7% y las periferias urbanas absorben la mayor cantidad de nuevos residentes.

El Ranking Demográfico de México y su Crecimiento (2020–2025)

El análisis comparativo entre los datos del Censo 2020 y la Encuesta Intercensal 2025 permite identificar con precisión el volumen de habitantes y la variación de crecimiento absoluta en las localidades más pobladas del territorio nacional:

Tijuana (Baja California): Se ratifica como el municipio más poblado del país con 1,999,816 habitantes. Su dinamismo laboral y fronterizo provocó un incremento de 77,293 personas respecto a los 1,922,523 que registraba en 2020.

Iztapalapa (Ciudad de México): La demarcación más densa de la capital se mantiene en el segundo peldaño con 1,877,417 habitantes. Su población aumentó en 41,931 personas en comparación con el registro previo de 1,835,486.

León (Guanajuato): Consolidado como el motor demográfico del Bajío, llegó a 1,811,061 habitantes. Fue la gran urbe con mayor crecimiento neto de este bloque, sumando 89,846 nuevos residentes frente a los 1,721,215 del año 2020.

Puebla (Puebla): El municipio de Puebla de Zaragoza alcanzó 1,703,303 habitantes. Esto representa una adición moderada de 11,122 personas respecto a su población de 1,692,181 en el censo anterior.

Ecatepec de Morelos (Estado de México): El gigante mexiquense contabilizó 1,652,119 habitantes. Aunque sigue siendo masivo, experimenta una fuerte desaceleración habitacional, registrando un incremento de apenas 6,767 personas sobre los 1,645,352 del año 2020

Querétaro al acecho

Si bien el orden de posiciones de población en municipios y zonas metropolitanas del país se mantuvo en su mayor parte, hay localidades con especial nivel de crecimiento. Una de ellas es Querétaro, cuya zona metropolitana tuvo un índice de crecimiento poblacional del 1.90 por ciento, el segundo del país y más de lo doble que León.

El municipio de Querétaro se consolidó como la demarcación más poblada de la entidad federativa. En el censo de 2020 tenía 1,049,777 habitantes, la Encuesta Intercensal de 2025 arroja 1,091,777 habitantes. Su aumento es porcentualmente similar a León, pero a nivel de zona metropolitana es mayor.

El municipio sumó 42,000 nuevos residentes en este lapso de cinco años. Registró un crecimiento aproximado del 4.0% acumulado.

La Zona Metropolitana de Querétaro (ZMQ) —integrada oficialmente por los municipios de Querétaro, Corregidora, El Marqués y Huimilpan (algunos criterios macroeconómicos federales incluyen también a Apaseo el Alto de Guanajuato)— experimentó un crecimiento impulsado principalmente por el “boom” habitacional de los municipios conurbados periféricos.

El 2020 tenía 1,594,212 habitantes y en 2025 registra una población estimada que ronda los 1.73 millones de habitantes, impulsada fuertemente por el crecimiento sin precedentes del municipio vecino de El Marqués, que por sí solo incrementó su población en un 41.2% (pasando de 231 mil a más de 327 mil pobladores).

La zona conurbada sumó poco más de 135,000 habitantes en el quinquenio. La tendencia señala un potencial rebase poblacional a León en los próximos cinco a ocho años. En términos productivos, el municipio de Querétaro y su zona metropolitana rebasan en Producto Interno Bruto a León y su entorno desde principios de la década.

Desafíos Metropolitanos Derivados de la EIC 2025

La encuesta del INEGI incluyó un alarmante indicador que revela que 1.6 millones de personas se vieron obligadas a cambiar de residencia de manera forzada debido a entornos de inseguridad o violencia delictiva en el país. En el caso del estado de Guanajuato, el caso más emblemático es el de VCelñaya, que disminuyó su población en 5 años.

En entidades clave como el Estado de México, el 32.8% de la población económicamente activa se ve obligada a salir de su municipio residencial todos los días para acudir a laborar, lo que satura los sistemas de transporte colectivo y las vialidades periféricas de las zonas conurbadas.

La velocidad del crecimiento poblacional en la periferia ha rebasado por completo la infraestructura local. En las comunas del Edomex, por ejemplo, que rodean la capital, se estima que 6.1 millones de personas carecen de esquemas de derechohabiencia o afiliación formal de salud.

Los resultados finales de la Encuesta Intercensal 2025 plantean la necesidad urgente de que el presupuesto de egresos y el desarrollo urbano dejen de legislarse de forma municipal aislada, transitando hacia una planeación integral de zonas metropolitanas coordinadas.