Vinculan a proceso a dos hombres por homicidio de comerciante en tianguis de León

León, Guanajuato.- Dos hombres, identificados como Diego Fernando “N” y Brandon Alejandro “N”, fueron vinculados a proceso por su probable responsabilidad en el homicidio de una comerciante, quien fue atacada a balazos mientras trabajaba en un tianguis de la colonia San Juan Bosco, en León.

Los hechos ocurrieron el 15 de septiembre de 2026, entre las 10:00 y las 12:00 horas, cuando la víctima se encontraba en su puesto de venta de ropa.

Ataque ocurrió en un tianguis

De acuerdo con la investigación, Diego Fernando “N” se acercó a la comerciante y presuntamente le disparó en repetidas ocasiones.

Posteriormente, huyó hacia una motocicleta en la que, según la indagatoria, lo esperaba Brandon Alejandro “N”, para escapar del lugar.

La mujer fue trasladada a un hospital para recibir atención médica, pero falleció horas después a consecuencia de las heridas provocadas por arma de fuego.

Detienen a los dos imputados

Tras el homicidio, la Agencia de Investigación Criminal, bajo la conducción de un agente del Ministerio Público, realizó labores de inteligencia, gabinete y campo que permitieron identificar y localizar a los dos señalados.

Con las órdenes de aprehensión correspondientes, ambos fueron detenidos y posteriormente presentados ante la autoridad judicial.

Durante la audiencia inicial, el juez de Control determinó vincular a proceso a Diego Fernando “N” y Brandon Alejandro “N” por su probable responsabilidad en el delito de homicidio.

Como medida cautelar, ambos permanecerán en prisión preventiva mientras continúa la investigación complementaria.