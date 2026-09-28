Vinculan a proceso a dos hombres por homicidio de comerciante en tianguis de León

La mujer fue atacada a balazos en su puesto de ropa en la colonia San Juan Bosco; los imputados quedaron en prisión preventiva

Redacción Notus28 septiembre, 2026

León, Guanajuato.- Dos hombres, identificados como Diego Fernando “N” y Brandon Alejandro “N”, fueron vinculados a proceso por su probable responsabilidad en el homicidio de una comerciante, quien fue atacada a balazos mientras trabajaba en un tianguis de la colonia San Juan Bosco, en León.

Los hechos ocurrieron el 15 de septiembre de 2026, entre las 10:00 y las 12:00 horas, cuando la víctima se encontraba en su puesto de venta de ropa.

Ataque ocurrió en un tianguis

De acuerdo con la investigación, Diego Fernando “N” se acercó a la comerciante y presuntamente le disparó en repetidas ocasiones.

Posteriormente, huyó hacia una motocicleta en la que, según la indagatoria, lo esperaba Brandon Alejandro “N”, para escapar del lugar.

La mujer fue trasladada a un hospital para recibir atención médica, pero falleció horas después a consecuencia de las heridas provocadas por arma de fuego.

Detienen a los dos imputados

Tras el homicidio, la Agencia de Investigación Criminal, bajo la conducción de un agente del Ministerio Público, realizó labores de inteligencia, gabinete y campo que permitieron identificar y localizar a los dos señalados.

Con las órdenes de aprehensión correspondientes, ambos fueron detenidos y posteriormente presentados ante la autoridad judicial.

Durante la audiencia inicial, el juez de Control determinó vincular a proceso a Diego Fernando “N” y Brandon Alejandro “N” por su probable responsabilidad en el delito de homicidio.

Como medida cautelar, ambos permanecerán en prisión preventiva mientras continúa la investigación complementaria.

Redacción Notus28 septiembre, 2026

Redacción Notus

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