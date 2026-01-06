Villagrán registra hallazgo de segunda fosa en 4 meses

Alrededor de 10 cuerpos y extremidades correspondientes a 3 personas fueron localizados en un terreno de cultivo, apenas caso 4 meses atrás, encontraron 11 víctimas en Suchitlán

Daniela Solórzano6 enero, 2026

Villagrán, Guanajuato.- Los restos óseos de alrededor de 13 personas se localizaron en un terreno de cultivo de Villagrán, entre el parque acuático Villa Gasca y la cabecera municipal. De acuerdo con la información preliminar, se identificó 10 cuerpos y extremidades correspondientes a otras 3 víctimas. Apenas hace casi 4 meses, hallaron 11 cuerpos en un pozo de la localidad de Suchitlán.

La fosa fue encontrada el domingo 4 de enero, sin embargo, los trabajos de exhumación comenzaron el 5. Durante una entrevista, el Fiscal Gerardo Alatriste evitó ofrecer un número exacto por respeto a las familias afectadas hasta terminar de registrar la zona, sin que hasta el momento haya un pronunciamiento oficial, pero fuentes internas confirmaron a más de 10 víctimas.

Al parecer, unos cuerpos estaban enterrados mientras que otros solamente se encontraban amontonados próximos a una pileta. El Servicio Médico Forense trasladó a los cuerpos, que no han sido identificados.

