Villagrán registra hallazgo de segunda fosa en 4 meses

Villagrán, Guanajuato.- Los restos óseos de alrededor de 13 personas se localizaron en un terreno de cultivo de Villagrán, entre el parque acuático Villa Gasca y la cabecera municipal. De acuerdo con la información preliminar, se identificó 10 cuerpos y extremidades correspondientes a otras 3 víctimas. Apenas hace casi 4 meses, hallaron 11 cuerpos en un pozo de la localidad de Suchitlán.

La fosa fue encontrada el domingo 4 de enero, sin embargo, los trabajos de exhumación comenzaron el 5. Durante una entrevista, el Fiscal Gerardo Alatriste evitó ofrecer un número exacto por respeto a las familias afectadas hasta terminar de registrar la zona, sin que hasta el momento haya un pronunciamiento oficial, pero fuentes internas confirmaron a más de 10 víctimas.

Al parecer, unos cuerpos estaban enterrados mientras que otros solamente se encontraban amontonados próximos a una pileta. El Servicio Médico Forense trasladó a los cuerpos, que no han sido identificados.