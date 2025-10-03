Alcaldesa de Villagrán promete apoyo a madres buscadoras tras hallazgo de fosa

Villagrán, Guanajuato.- La alcaldesa Cinthia Teniente informó que se encuentra apoyando las necesidades de las madres buscadoras luego del hallazgo en Suchitlán, Villagrán. El colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos localizó los restos de 11 personas en la comunidad de Suchitlán, a mediados de septiembre, hecho que desencadenó que más grupos se dedicaran a inspeccionar la zona.

Los cuerpos fueron hallados en un pozo que permanecía abandonado en la localidad y el colectivo fue quien dio la pauta para que la Fiscalía del Estado comenzara a analizar los restos óseos y a realizar investigaciones en el lugar. Este hecho atrajo a más buscadores, que, según la presidenta, han sido atendidos por el gobierno del municipio y se les ha proporcionado alimento y bebida mientras continúan sus labores.

De los restos relacionados a 11 personas desaparecidas, se han identificado 7 víctimas y notificado a sus seres queridos. Cinthia Teniente comentó que en algunos casos, las pruebas de ADN conciernen a la misma identidad, por lo que, pese al avance, las averiguaciones no concluyen.

Por su parte, las madres buscadoras no pierden la esperanza y se mantienen alerta ante denuncias anónimas, formando brigadas de búsqueda en Villagrán y otros municipios en donde ya hay un historial de fosas clandestinas.