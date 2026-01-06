22 años en la cárcel para responsable de un ataque en un negocio de la colonia Los Reyes

Irapuato, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato logró que un Juez dictara sentencia condenatoria de 22 años y 6 meses de prisión en contra de MIGUEL ÁNGEL “N”, tras acreditar su responsabilidad en los delitos de homicidio y homicidio en grado de tentativa, mediante un procedimiento abreviado. El sentenciado deberá cumplir su pena en prisión sin derecho a beneficios de ley.

Los hechos por los cuales fue sentenciado MIGUEL ÁNGEL “N” se registraron el 19 de septiembre de 2025, aproximadamente a las 11:35 horas, en un negocio ubicado en el bulevar Los Reyes de la colonia Los Reyes en la ciudad de Irapuato. El ahora sentenciado llegó al lugar a bordo de una motocicleta, ingresó al establecimiento portando un arma de fuego y la detonó en repetidas ocasiones contra las víctimas.

A consecuencia del ataque, dos personas perdieron la vida en el lugar y una más resultó lesionada, por lo que requirió atención médica. La indagatoria de la Fiscalía General del Estado permitió la identificación y detención del agresor y su puesta a disposición de la autoridad judicial.

En el procedimiento abreviado, el Juez dictó la sentencia condenatoria, imponiendo la pena privativa de libertad de 22 años y 6 meses, que comprende 9 años por cada homicidio y 4 años 6 meses por el homicidio en grado de tentativa.

Además de la pena corporal, se le impuso al acusado el pago de una multa. También se estableció la reparación del daño, así como el pago de gastos funerarios. El sentenciado no podrá gozar de beneficios de ley o sustitutivos de prisión y sus derechos civiles y políticos quedan suspendidos por el tiempo que dure la condena.