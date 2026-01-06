Gazer equipa tractocamiones de CACESA con sistemas de ciberseguridad que hacen imposible el robo

tractocamiones de CACESA tractocamiones de CACESA tractocamiones de CACESA tractocamiones de CACESA

Gazer , en asociación con el distribuidor mexicano CACESA, han equipado los primeros camiones del país con sistemas de ciberseguridad de última generación diseñados para prevenir el robo. Para lograr este objetivo, los principales ingenieros de Gazer viajaron a México con el fin de realizar análisis e investigaciones exhaustivas. Tras días de trabajo intenso e innovación tecnológica, el equipo integró con éxito soluciones de ciberseguridad en unidades Kenworth e International, estableciendo un nuevo referente mundial en seguridad para el transporte. La llegada de estas tecnologías al mercado de México marca un punto de inflexión en la lucha contra el robo de vehículos, ofreciendo a muchas familias una renovada confianza en la seguridad vial.

Cada año, millas de conductores mexicanos pierden sus vehículos debido a la delincuencia, y la mayoría de estos delitos quedan impunes. Si bien se reportan oficialmente decenas de robos, la escala real es probablemente mucho mayor: muchos conductores viven con miedo y con frecuencia optan por no denunciar los incidentes, dudando de cualquier posibilidad de protección. La situación es aún más grave en el sector del transporte de carga: en 2025, se robaron en promedio 14 camiones diarios en México, y el 85% de estos casos involucran violencia. Para la industria del transporte, esto se traduce en pérdidas de millas de millones de dólares y riesgos persistentes para la integridad de los operadores.

Pero ahora, los delincuentes no tienen oportunidad. Gazer, líder en sistemas digitales de ciberseguridad que impide por completo el robo de vehículos, se ha asociado con CACESA, uno de los actores clave en el mercado mexicano. Esta asociación ha permitido la integración de sistemas de ciberseguridad revolucionarios que hacen que los vehículos sean inaccesibles para los delincuentes. El equipo de CACESA elogió la innovación de estas nuevas tecnologías para combatir el crimen automotriz. Para los transportistas mexicanos, esto ayudará a reducir las pérdidas millonarias causadas por los robos y, lo más importante, a salvar las vidas de millas de conductores.

“Gazer ha entregado más que una tecnología de ciberseguridad: ha traído una visión para una nueva generación de camiones que se mantendrán como un símbolo contra la epidemia de robos. Nuestro equipo ha demostrado la absoluta confiabilidad de los sistemas de Gazer: el robo de vehículos es ahora imposible. Puedo decir con confianza que juntos estamos creando un futuro donde los conductores mexicanos se sentirán realmente protegidos; nos enorgullece ser parte de esta importante transformación” , señaló Martín Amarante, CEO de CACESA.

Los sistemas de Gazer ya han demostrado su eficacia en 26 países, protegiendo a más de 65.000 vehículos sin un solo robo reportado.

“A partir de ahora, camiones estos recorren las carreteras del país como un símbolo de resistencia al sistema y una señal de seguridad restaurada. Porque la seguridad no es un lujo. Es un derecho fundamental. Y nuestra misión es devolver este derecho a los conductores mexicanos” , comentó Andriy Yaroslavtsev, Director de I+D (Head of R&D) de Gazer, respecto a la colaboración.

Los socios están convencidos: estos sistemas harán que el robo sea imposible en México y devolverán la paz y la seguridad a millas de familias mexicanas.