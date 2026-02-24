Vacunan a penjamenses contra el Sarampión

Pénjamo, Guanajuato.- Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) instaló un módulo de vacunación contra el sarampión en la zona centro del municipio de Pénjamo, con el objetivo de reforzar la protección de la población ante esta enfermedad.

El puesto se encontó ubicado en los Portales, frente al Jardín Principal Ana María Gallaga, donde personal de enfermería aplicó la dosis a personas desde los 6 meses hasta los 49 años de edad.

Las autoridades de salud informaron que, en el caso de niñas y niños menores de 10 años, es indispensable presentar la cartilla nacional de vacunación para que el personal médico pueda revisar el esquema y determinar si requieren la aplicación del biológico o completar su esquema.

El IMSS exhortó a madres y padres de familia, así como a la población en general dentro del rango de edad establecido, a acudir al módulo y aprovechar la jornada, destacando que la vacuna es segura y fundamental para prevenir complicaciones derivadas del sarampión.

Con estas acciones, se busca fortalecer la cobertura de vacunación y proteger la salud comunitaria, especialmente en menores de edad.