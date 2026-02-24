Promueven esterilización de perros y Gatos en Pénjamo

Pénjamo, Guanajuato.- Ante la creciente presencia de perros y gatos en las calles, el Centro de Bienestar Animal de Pénjamo, intensificó el llamado a la ciudadanía para esterilizar a sus mascotas y asumir una tenencia responsable.

La doctora Ángeles Quintero encargada de la clínica, explicó que en el caso de los gatos, especialmente los machos, la esterilización ayuda a reducir conductas como el vagabundeo y las peleas, lo que a su vez disminuye el riesgo de que regresen heridos, atropellados, mordidos o incluso envenenados.

En los machos reducimos las peleas; muchas veces regresan lastimados. Y en el caso de las gatitas evitamos la sobrepoblación, que tengan camada tras camada, señaló.

La responsable del centro reconoció que actualmente existe una importante cantidad de perros y gatos en situación de calle. Sin embargo, puntualizó que en muchos casos no se trata de animales sin dueño, sino de mascotas que son dejadas vagar por personas irresponsables.

Tenemos muchos gatitos y muchos perros callejeros, que no es que sean callejeros como tal, sino que son de gente que los deja salir sin control, afirmó.

En este sentido, hizo un llamado a la población a entender que tener una mascota implica una responsabilidad integral.

Tener una mascota es una responsabilidad grande. Así como es nuestra obligación cuidarla, también es nuestra responsabilidad evitar que se siga reproduciendo, enfatizó.

El Centro de Bienestar Animal realiza entre 30 y 40 esterilizaciones mensuales, cifra que puede incrementarse dependiendo de la demanda de la población.

Las personas interesadas únicamente deben acudir a la clínica para solicitar información y agendar una cita.

El servicio tiene una cuota de recuperación dividida en dos categorías:

Mascotas menores de 10 kilogramos: alrededor de 350 pesos.

Mascotas mayores de 10 kilogramos: alrededor de 500 pesos.

Finalmente, la doctora reiteró la invitación a los dueños de perros y gatos a aprovechar el servicio y contribuir a disminuir la sobrepoblación, evitando así el abandono y los riesgos que enfrentan los animales al permanecer en la vía pública.Eva Martínez.