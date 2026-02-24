Conmemoran Día de la Bandera en la Alhóndiga

Guanajuato, Gto.- En la explanada de la Alhóndiga de Granaditas, símbolo histórico de la lucha por la libertad y la identidad nacional, la Gobernadora del Estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo, encabezó la ceremonia de Conmemoración del Día de la Bandera Nacional, donde reafirmó el compromiso de Guanajuato con la educación, la unidad y los valores que dan identidad a México.

Durante esta ceremonia solemne, se realizó el abanderamiento de 25 escoltas escolares, integradas por estudiantes de primarias y secundarias de distintas regiones del estado, como parte del fortalecimiento de la formación cívica y el respeto a los símbolos patrios.

“Esta es sin duda una fecha que nos llena de un profundo orgullo en la que honramos uno de los símbolos más importantes de nuestra identidad como mexicanas y mexicanos. Y qué mejor lugar para este evento que la explanada de la Alhóndiga de Granaditas, donde la memoria de nuestra lucha por la libertad sigue más viva que nunca”, expresó la Gobernadora.

La Mandataria Estatal destacó que la Bandera Nacional representa la historia, las batallas, las esperanzas y el compromiso permanente de construir un México más justo y solidario, al tiempo que convocó a fortalecer la unidad como base del futuro.

“Nuestra bandera que hoy ondea es el emblema que resguarda nuestra trayectoria como nación, nuestras batallas, nuestras esperanzas y el compromiso permanente de trabajar por un México que sea más justo y solidario”, señaló.

Ante niñas, niños y jóvenes presentes, la Gobernadora subrayó el significado del abanderamiento como un acto de identidad, disciplina y amor por la patria, así como el papel fundamental de la escuela en la transmisión de valores y en la construcción de ciudadanía.

“Ser parte de un escolta no es solo llevar un estandarte, es portar la historia de nuestro país con orgullo y profunda identidad. Es también representar disciplina, amor por la patria y un deseo de construir juntas y juntos un mejor futuro”, dijo.

En su mensaje, destacó que el futuro de Guanajuato y de México se construye desde las aulas y con la participación de las nuevas generaciones, por lo que reiteró el compromiso del Gobierno de la Gente con la educación integral y con la generación de oportunidades para todas y todos.

“La educación es sin duda la mejor forma de honrar a México y a nuestra bandera. En el Gobierno de la Gente creemos firmemente en la educación, creemos en nuestros jóvenes, en nuestras niñas y niños, y queremos que todas y todos encuentren las mismas oportunidades de desarrollo”, afirmó.

La ceremonia del Día de la Bandera se vive en Guanajuato como un momento de encuentro intergeneracional que reafirma la identidad nacional, la libertad, la justicia y la esperanza en un futuro compartido.

Al concluir el evento, la Gobernadora hizo un llamado a que la bandera nacional sea punto de encuentro y causa común para todas y todos, al tiempo que reconoció a quienes, desde distintos ámbitos, construyen un México mejor.

“Que esta bandera que está frente a ustedes nos recuerde siempre que la patria vive en cada uno y cada una de ustedes. Que el futuro de México y de Guanajuato lo construimos juntas y juntos todos los días. ¡Que viva nuestra bandera nacional, que viva Guanajuato y que viva México!”, concluyó.

En la ceremonia de conmemoración por el Día de la Bandera participaron: Samantha Smith Gutiérrez, Presidenta Municipal de Guanajuato; el General de Brigada de Estado Mayor, Gabriel Martínez García, Comandante de la 16a, Zona Militar; el General de Brigada de Estado Mayor, Homero Edmundo Blanco Lozada, Coordinador Estatal de la Guardia Nacional; Magistrada, Alma Delia Camacho Batlán, Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato.

Así como, Jorge Daniel Jiménez Lona, Secretario de Gobierno; Luis Ignacio Sánchez Gómez, Secretario de Educación; Nicolás Gutiérrez Ortega, presidente de la CEPEM; Maestro Juan Rigoberto Macías Vidales, Secretario General de la Sección 45 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y el Profesor Raúl Espinoza Alonso, Secretario General de la Sección 13 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.