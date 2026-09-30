Universidad de Guanajuato celebra 67 años de la Licenciatura en Arquitectura

Guanajuato, Gto.- Con la presencia de autoridades, docentes, primeros egresados, exdirectores y estudiantes, la Universidad de Guanajuato (UG) celebró el 67 aniversario de la Licenciatura en Arquitectura.

La ceremonia se realizó en el Auditorio “Víctor Manuel Villegas”, en la Sede Belén del Campus Guanajuato, donde también se dio el banderazo de inicio de las actividades de la Semana Cultural de Arquitectura 2026.

En el marco de la celebración, la comunidad universitaria recibió a los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), encabezados por el maestro Jorge Alberto Nieto Bautista, quienes llevarán a cabo la evaluación del programa educativo de la Licenciatura en Arquitectura.

Arquitectura, una carrera vinculada con la comunidad

El rector del Campus Guanajuato de la UG, Martín Picón Núñez, destacó que la carrera, creada hace 67 años, ha sido parte de la formación de profesionistas que, además del dominio técnico, comprenden la dimensión cultural, social y humana de la arquitectura.

Señaló que a lo largo de estas décadas, las y los egresados han contribuido a transformar escenarios urbanos, preservar el patrimonio histórico e innovar en el diseño de espacios que responden a las necesidades contemporáneas.

“Este aniversario nos invita a reflexionar sobre el papel de la arquitectura en la construcción de comunidad, pues no se trata únicamente de levantar muros y diseñar edificios, sino de crear lugares que fomenten la convivencia, la creatividad y el sentido de pertenencia”, afirmó.

Picón Núñez agregó que la UG cuenta con una carrera que ha combinado tradición y vanguardia, con profesionistas capaces de dialogar con el pasado y proyectar el futuro.

“Hoy celebramos 67 años de historia, pero también abrimos la puerta a nuevas generaciones que seguirán construyendo espacios de vida, cultura y comunidad. Que este aniversario sea un recordatorio de que la arquitectura no solo se estudia: se vive, se sueña y se comparte”, concluyó.

Semana Cultural de Arquitectura 2026

Por su parte, la directora de la División de Arquitectura, Arte y Diseño (DAAD), María Isabel de Jesús Téllez García, señaló que los 67 años de la licenciatura representan el reconocimiento a una historia que comenzó en 1959, impulsada por universitarios como el entonces rector, Lic. Eugenio Trueba, y el arquitecto Víctor Manuel Villegas.

Destacó que distintas generaciones han contribuido a formar una comunidad que entiende la arquitectura en relación con el arte, la cultura, el patrimonio, la ciudad y las personas que habitan los espacios.

Explicó que la conmemoración coincide con el inicio de la Semana Cultural de Arquitectura, concebida como un espacio para fortalecer la identidad académica y cultural, así como el diálogo, la creatividad, el pensamiento crítico y la vinculación entre la formación universitaria y la práctica profesional.

Durante la semana se realizarán talleres, conferencias magistrales, conversatorios, actividades culturales y sociales, además de una exhibición del trabajo de las y los estudiantes.

La celebración de este año coincide también con la presencia de los CIEES para la evaluación de la licenciatura.

“Estos 67 años nos dan orgullo y nos comprometen a mirar hacia adelante. La mejor manera de honrar a quienes consolidaron este programa es continuar trabajando para que las nuevas generaciones encuentren una formación rigurosa y socialmente responsable”, afirmó.

UG recibe a evaluadores de los CIEES

Finalmente, el director de Infraestructura y Sustentabilidad Universitaria, Emmanuel García Olmos, en representación de la rectora general de la UG, Claudia Susana Gómez López, reconoció a quienes hicieron posible el nacimiento y consolidación de la carrera, especialmente al arquitecto Víctor Manuel Villegas Monroy.

También reconoció el trabajo de docentes, estudiantes y egresados que han contribuido a fortalecer y mantener vigente la Licenciatura en Arquitectura.

García Olmos dio la bienvenida al comité de evaluadores de los CIEES y señaló que su presencia representa una oportunidad para compartir los valores, avances, fortalezas y desafíos del programa educativo, así como para continuar impulsando su calidad académica.