Son seis policías suspendidos por agresión contra estudiantes de la UG

Guanajuato, Guanajuato.- Son seis los elementos de la policía municipal de la capital los que fueron temporalmente separados de sus funciones operativas mientras la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de la Dirección de Asuntos Internos, indaga una denuncia por presunto abuso de autoridad. Los hechos se suscitaron durante la madrugada del pasado 25 de septiembre sobre la concurrida avenida Juárez, en pleno Centro Histórico, derivando en un operativo que culminó con la detención de seis jóvenes, de los cuales cinco mantienen un vínculo directo con la Universidad de Guanajuato.

Los datos preliminares y los videos difundidos masivamente en redes sociales señalan que el incidente se originó presuntamente tras una confusión, luego de que un grupo de jóvenes había golpeado la puerta de un establecimiento comercial.

Los policías llegaron y alegaron que una persona señaló a los estudiantes, quienes alegaron no ser los causantes del hecho. Los policías los comenzaron a detener y hubo forcejeos y golpes, como se aprecia en el video difundido.

Posteriormente, los afectados denunciaron haber sufrido agresiones físicas adicionales durante su traslado a los separos preventivos, un señalamiento que ya fue turnado mediante una denuncia formal ante el Ministerio Público.

El caso desató una pronta reacción institucional y social; la Universidad de Guanajuato externó su respaldo absoluto a la comunidad estudiantil exigiendo una investigación transparente con pleno respeto a los derechos humanos, mientras que decenas de alumnos marcharon pacíficamente durante el desfile de la Toma de la Alhóndiga de Granaditas para demandar mayores garantías de seguridad y justicia.