Ruta 17 atropella y mata a joven en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Una joven, al parecer menor de edad, fue arrollada en el bulevar Ignacio García Téllez, cerca del Instituto Magno en Irapuato. De acuerdo con la información preliminar, conducía una motocicleta, derrapó y recibió el impacto de un camión de la ruta 17, quedando sin vida en el lugar.

Según testigos, la adolescente de entre 13 y 17 años perdió el control mientras manejaba. El transporte urbano iba pasando, no alcanzó a detenerse y la atropelló en el fraccionamiento Colón.

Al ser valorada por paramédicos de Protección Civil, la joven había muerto, por lo que se procedió al acordonamiento de la zona. La unidad con número económico IR-0026 permaneció en el hecho.

Cabe destacar que en otro accidente sobre el bulevar Los Reyes falleció otro motociclista con escasas horas de diferencia.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la situación del chofer del transporte, pero se espera que las autoridades deslinden responsabilidades. Asimismo, se desconocen otros detalles de la víctima.