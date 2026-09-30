Mauricio Trejo destaca apoyos sociales en segundo informe de SMA

San Miguel de Allende, Guanajuato.- En el segundo informe de gobierno del alcalde Mauricio Trejo Pureco, se presentaron avances en obra pública, programas del DIF y abastecimiento de servicios básicos como el agua en San Miguel de Allende.

El alcalde destacó al DIF por regularización de predios para asegurar a las familias un patrimonio. Asimismo, señaló las 9 mil 320 terapias de rehabilitación dadas a la población: “hoy hay gente sin recursos que camina, que mueve bien sus manos y que no necesitó de una silla de ruedas, porque la atendieron, la rehabilitaron a tiempo y eso significa que mantuvieron su fuente de empleo”.

Más de 2 mil 700 niños recibieron atención para proteger y restaurar el esmalte de sus dientes, además de que se ofrecieron más de 2 mil 800 consultas dentales.

El presidente anunció que en 2027 se presentará un proyecto ambicioso para el apoyo a personas dializadas. En el informe reconoció la atención a 204 sanmiguelenses con su tratamiento de diálisis.

En cuanto a las mujeres, más de 2850 fueron atendidas psicológicamente, 761 recibieron orientación jurídica y 7450 se han beneficiado con la campaña ‘No estás sola’.

Respecto a la obra pública, se informó que a la fecha se han invertido 200 millones de pesos directos; en octubre se planean 65 millones adicionales.

La capacidad instalada mensual de SAPAZA de 2 millones 813 mil metros cúbicos para atender a 37 mil 709 hogares con alrededor de 4.5 personas por hogar. Trejo Pureco se basó en datos del INEGI para el abasto de agua para los siguientes 50 años en la cabecera municipal y comunidades.