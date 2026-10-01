Un asesinato y el hallazgo de un cuerpo desmembrado movilizan a autoridades de Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Un ataque armado y la localización de presuntos restos humanos dentro de una maleta y bolsas de plástico movilizó a las autoridades de Irapuato. La mañana de este jueves, con pocas horas de diferencia, se reportó el asesinato de un hombre en Carrizal el Grande, así como un cuerpo aparentemente desmembrado en el camino de terracería aledaño a Quinta San Joaquín, que va al Panteón Guadalupano.

Vecinos de la comunidad Carrizal el Grande llamaron al sistema de emergencias por la escucha de disparos y la presencia de una persona tirada entre las calles Valencianita y el Carrizal. Los elementos de seguridad confirmaron la agresión y el cuerpo sin vida de un hombre.

Testigos identificaron a la víctima como ‘El Cholo’, un irapuatense con supuestos antecedentes de violencia hacia su pareja; el hombre recibió al menos 5 balazos.

Más tarde, en otro hecho se hallaron bolsas de basura y una maleta con supuestas partes de una persona, al parecer masculina, en el camino hacia los panteones Guadalupano y de los Olivos. Habitantes aledaños comentaron que ese tramo es usado para dejar desperdicios y basura, por lo que en un primer momento dudaron del contenido.

En ambos casos, la Fiscalía del Estado abrió una carpeta para la identificación de las víctimas mortales y el esclarecimiento de los hechos.