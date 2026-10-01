Un asesinato y el hallazgo de un cuerpo desmembrado movilizan a autoridades de Irapuato

Un hombre fue ultimado en Carrizal el Grande, horas después se localizó un cuerpo aparentemente desmembrado en bolsas y una maleta en el camino al Panteón Guadalupano

Redacción Notus1 octubre, 2026

Irapuato, Guanajuato.- Un ataque armado y la localización de presuntos restos humanos dentro de una maleta y bolsas de plástico movilizó a las autoridades de Irapuato. La mañana de este jueves, con pocas horas de diferencia, se reportó el asesinato de un hombre en Carrizal el Grande, así como un cuerpo aparentemente desmembrado en el camino de terracería aledaño a Quinta San Joaquín, que va al Panteón Guadalupano.

Vecinos de la comunidad Carrizal el Grande llamaron al sistema de emergencias por la escucha de disparos y la presencia de una persona tirada entre las calles Valencianita y el Carrizal. Los elementos de seguridad confirmaron la agresión y el cuerpo sin vida de un hombre.

Testigos identificaron a la víctima como ‘El Cholo’, un irapuatense con supuestos antecedentes de violencia hacia su pareja; el hombre recibió al menos 5 balazos.

Más tarde, en otro hecho se hallaron bolsas de basura y una maleta con supuestas partes de una persona, al parecer masculina, en el camino hacia los panteones Guadalupano y de los Olivos. Habitantes aledaños comentaron que ese tramo es usado para dejar desperdicios y basura, por lo que en un primer momento dudaron del contenido.

En ambos casos, la Fiscalía del Estado abrió una carpeta para la identificación de las víctimas mortales y el esclarecimiento de los hechos.

Redacción Notus1 octubre, 2026

Redacción Notus

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información