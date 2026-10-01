Intenta comprar auto con falso depósito y termina vinculado por fraude y extorsión en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Gabriel “N” fue vinculado a proceso penal por su probable participación en los delitos de extorsión agravada y fraude en grado de tentativa, luego de que presuntamente intentara apoderarse de un vehículo mediante un falso depósito y posteriormente amenazara al vendedor en Irapuato.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, los hechos comenzaron el 16 de septiembre de 2026, cuando la víctima recibió a través de Facebook el contacto de una persona interesada en comprar el automóvil que había anunciado en esa red social.

Al día siguiente, el vendedor acudió al lugar acordado, donde se reunió con Gabriel “N”, quien presuntamente se identificó como mecánico antes de realizar el supuesto pago.

El pago nunca llegó a la cuenta

El vendedor se percató de que la transferencia bancaria por el monto acordado no se había reflejado en su cuenta, por lo que se negó a entregar el vehículo.

A partir de ese momento, comenzó a recibir mensajes con amenazas dirigidas contra él y su familia si no entregaba la unidad.

Las intimidaciones, según la investigación, provenían del mismo número telefónico desde el que previamente le habían enviado fotografías que el ahora imputado había tomado de él y de su acompañante.

Juez lo vincula a proceso

Tras la denuncia, la detención de Gabriel “N” fue calificada como legal y el Ministerio Público presentó los datos de prueba ante un Juez de Control.

Luego de analizar los elementos expuestos, la autoridad judicial determinó vincularlo a proceso por su probable participación en los delitos de extorsión agravada y fraude en grado de tentativa.

El proceso continuará bajo los principios de legalidad y presunción de inocencia.

La Fiscalía General del Estado exhortó a la población a verificar que los pagos de cualquier compraventa se encuentren efectivamente depositados antes de entregar los bienes y a denunciar de inmediato cualquier intento de fraude o extorsión.