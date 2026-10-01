Maestro es vinculado a proceso por presuntos abusos sexuales en Silao

Fernando “N” quedó en prisión preventiva tras la audiencia inicial; la Fiscalía informó que existe además una segunda denuncia relacionada con otra víctima

Redacción Notus1 octubre, 2026

Silao, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG) obtuvo la vinculación a proceso penal de Fernando “N”, identificado como maestro, por su probable responsabilidad en el delito de abusos sexuales cometidos en agravio de una adolescente.

Los hechos ocurrieron en las inmediaciones del municipio de Silao. Durante la audiencia inicial, la autoridad judicial calificó de legal la detención del acusado y un juez de control impuso la medida cautelar de prisión preventiva.

Fijan dos meses para investigación

El Ministerio Público formuló la imputación y presentó los datos de prueba relacionados con el caso.

Tras revisar los elementos y argumentos expuestos por ambas partes, la juzgadora resolvió iniciar el proceso penal contra Fernando “N” por la clasificación jurídica establecida por la Fiscalía.

El órgano jurisdiccional fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Existe una segunda denuncia

La Fiscalía informó que también recibió una segunda denuncia presentada por otra víctima.

Sobre este caso, el juez autorizó que el Ministerio Público presente los cargos correspondientes posteriormente, conforme a los tiempos establecidos por la ley.

Redacción Notus1 octubre, 2026

Redacción Notus

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