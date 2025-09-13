UG participa en campaña de donación altruista de sangre

Guanajuato, Guanajuato. En el marco del 64 aniversario del servicio social en la Universidad de Guanajuato (UG), se realizó exitosamente la campaña de donación altruista de sangre, organizada en colaboración con Donadores Compulsivos A. C. y el Centro Estatal de Medicina Transfusional, en los Espacios Magnos del Campus Guanajuato.

Desde 2016, esta campaña semestral se ha consolidado como una acción distintiva del espíritu de servicio universitario, habiendo logrado tener continuidad incluso durante la pandemia de 2020. En agosto de 2017, se alcanzó el récord nacional de donación altruista de sangre y el 6 de diciembre de 2024 se oficializó el convenio de triple hélice con las instituciones aliadas.

A lo largo de dos jornadas, el total de unidades recolectadas fue de 210, con la participación de estudiantes provenientes de las seis divisiones que integran el Campus Guanajuato de la UG, al igual que personal docente y administrativo, padres y madres de familia, y ciudadanía en general.

El Coordinador de Servicio Social, Tutorías y Apoyo Docente de dicho campus, Luis Eduardo Calderón Rivas, señaló que, previamente, cerca de 600 estudiantes asistieron a una charla informativa donde se brindó orientación en cuanto a los requisitos multifactoriales para ser donadores y la importancia de su contribución.

La Mtra. Adriana Aguilera Arrieta, Directora de Internacionalización de la UG y pionera de esta iniciativa universitaria, expresó que la donación de sangre también representa una contribución invaluable para el fortalecimiento de una cultura de paz, la ciudadanía y la corresponsabilidad social.

Fernando Efraín Rojas Bautista, estudiante de nuevo ingreso de la Licenciatura en Enfermería y Obstetricia, fue donante por primera vez. La motivación para sumarse a la campaña, relató, fue la donación que uno de sus familiares recibió hace un par de años, lo que permitió salvar su vida.

Existe un programa de campañas de donación altruista de sangre a lo largo de la entidad. Una de las más próximas será el 7 de octubre en el municipio de Dolores Hidalgo, con sede en el Museo Bicentenario. En cuanto a la UG, en el Campus León se desarrollará una jornada de donación similar a esta el 13 de noviembre, donde integrantes de la comunidad universitaria y la ciudadanía podrán sumarse.

Además, las personas voluntarias pueden acudir al Centro Estatal de Medicina Transfusional en la ciudad de León o a los diecisiete centros de colecta en todo el estado, principalmente en los hospitales generales.

Para conocer más sobre las campañas de donación altruista de sangre promovidas por Donadores Compulsivos A. C., es posible consultar el sitio web donadorescompulsivos.org.