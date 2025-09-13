FIACmx contará con Más de 12 países representados en León

León, Guanajuato. El Instituto Cultural de León presentó oficialmente la edición 28 del Festival Internacional de Arte Contemporáneo, FIACmx. Más que un acto protocolario, las y los asistentes fueron testigos de una experiencia performática donde se compartió el eje curatorial —hiperrealidad y simulacro— y la programación artística que tomará distintos espacios del 26 de septiembre al 5 de octubre.

Esta edición destaca al plantear al público un acercamiento directo con el arte contemporáneo desde sus múltiples lenguajes, en un contexto global marcado por la inteligencia artificial, los entornos digitales y la dificultad de distinguir entre lo real y lo simulado. León se suma así a la conversación internacional desde el arte, con un festival que invita a reflexionar y a vivir el presente a través de nuevas formas creativas.

La presencia de artistas de 12 países confirma al FIACmx como un punto de encuentro global. Propuestas de Argentina, Estados Unidos, Colombia, Francia, Noruega, Eslovenia y más, llegan a León para dialogar con el talento nacional y local. Esta diversidad es reflejo de una ciudad abierta al mundo y consolidada como anfitriona de grandes proyectos culturales.

“Nos emociona mucho el contribuir al impulso y acceso a los derechos culturales, para las y los leoneses, acercando propuestas contemporáneas internacionales de calidad. Al mismo tiempo, reconocemos el gran talento que hay en la ciudad. Artistas que irrumpen en la escena a través de disciplinas visuales y escénicas, entre otras”, mencionó Lisette Ahedo, directora del Instituto Cultural de León.

Muestra de ello es que durante el festival iniciativas como AlterEGO, un bazar de diseño, reunirá a cerca de 100 expositores locales que pondrán a la venta piezas y productos de su autoría, convirtiéndose en un espacio de encuentro entre el arte y el público.

Cabe resaltar que alrededor del 85% de los eventos serán gratuitos, lo que garantiza el acceso de todas y todos a expresiones artísticas de primer nivel. A esto se suma una programación familiar que contempla teatro, danza, música y actividades en espacios públicos.

Con esta misma visión destacaron durante la presentación que la función de “Breves historias infinitas”, de la compañía Territorios Otros, se llevará a cabo en la comunidad de Los Ramírez gracias a un acuerdo con el programa Mi Barrio Habla, reforzando la vocación del ICL y el municipio por descentralizar la cultura y llevarla a todos los rincones de la ciudad.

Tras la presentación, el público fue partícipe del performance “Oscillation” de Cie D’Autres Cordes que, en un escenario sin escenografía ni luces, se centró en la escucha, el diálogo entre música y cuerpo, y la creación de una experiencia inmersiva que colocó al público alrededor de la intérprete.

También se mencionaron otras presentaciones destacadas, como “Inmigrantes” de Argentina en el Arco de la Calzada; el poder de la música popular con SonideraMX; la frescura del teatro infantil con “Cati, Catalina, Calicó… o la maravillosa vida de la niña gato”; la danza contemporánea con “A veces me pierdo” del Departamento Coreográfico de Colombia; y la fuerza internacional de propuestas como Scoop Deville (EE. UU.) y Circuit des Yeux (EE. UU.). A así como “Centroamérica”, de Lagartijas Tiradas al Sol, la voz de Vivir Quintana con la presentación de su libro “Sobre-Vivir para la música”, y la potencia escénica de “Manual básico de Lengua de Señas para romper corazones” de La Teatrería Producciones.

El 28 FIACmx transforma a León en una plataforma viva de reflexión y disfrute artístico. Con 15 sedes distribuidas por la ciudad y alrededor de 40 eventos, el festival se convierte en un espacio colectivo donde los derechos culturales se ejercen a través del acceso, la diversidad y la experiencia compartida.

Para conocer el programa y los detalles de cada presentación se puede visitar el sitio web oficial del instituto en culturaleon.com, además de contenido sobre la programación en redes sociales: @CulturaLeon y @FIACmx.

PROGRAMA 28 FIACmx

Viernes 26 de septiembre

10:00 a 21:00 h Bazar de diseño

AlterEGO

Calzada de los Héroes

Entrada libre

11:00-13:00 h Música

Rayo 666, vinyl set | México

Arco de la Calzada – Escenario AlterEGO

Entrada libre

17:00-19:00 h Música

BrookBones, DJ | México

Arco de la Calzada – Escenario AlterEGO

Entrada libre

18:00 h Apertura: exposición colectiva

Estar en casa. Mirada a la influencia del arte chicano en el Bajío

Curaduría: Tuxamee en colaboración con Irazú Páramo y Carlos Martínez

Plaza de Gallos

Permanencia al 8 de octubre de 2025

Horario de visita: Todos los días, de 11:00 a 18:00 h

Entrada libre

18:00 h Proyección + cine debate

CineClub de la Casa de la Cultura Diego Rivera

Clasificación C

Entrada libre

<Ħ❦Ш †⚈ ₡ђ@ηğe̟ ⶖ☻ЏƦ スクリーンセーバー

Dir. Sebastián Sagot / 2021 / Costa Rica / 8 min

Videodrome

Dir. David Cronenberg / 1983 / Canadá / 88 min

20:00 h Inauguración oficial

Música

Inmigrantes | Argentina

Arco de la Calzada – Escenario AlterEGO

Entrada libre

Sábado 27 de septiembre

9:00 a 10:30 h Masterclass Danza Contemporánea

Desde las Entrañas

Imparte: Junior Carrillo y Christian Cárdenas

Teatro Aurora del Instituto Oviedo Campus Metropolitano

Cupo 20 personas

Sin costo, con registro previo

Link de registro: bit.ly/DesdeLasEntrañas

10:00 a 21:00 h Bazar de diseño

AlterEGO

Calzada de los Héroes

Entrada libre

11:00 a 13:00 h Música

Sesiones FM

Arco de la Calzada – Escenario AlterEGO

Entrada libre

14:00 a 16:00 h

Música

Past life

Arco de la Calzada – Escenario AlterEGO

Entrada libre

14:00 h Encuentro de pintura en tiempo real

La Topada

Calzada de los Héroes

Entrada libre

18:00 h: Premiación

18:00 h Proyección + cine debate

CineClub de la Casa de la Cultura Diego Rivera

Clasificación C

Entrada libre

El monstruo de concreto Dir. Elías Martín del Campo Ramírez / 2019 / México / 8 min

Redactado Dir. Brian de Palma / 2007 / EUA-Canadá / 90 min

18:00 a 20:00 h Música Colectivo de sonideros locales

Arco de la Calzada – Escenario AlterEGO

Entrada libre

20:00 h Música

SonideraMX | México

Arco de la Calzada – Escenario AlterEGO

Entrada libre

Domingo 28 de septiembre

10:00 a 21:00 h Bazar de diseño

AlterEGO

Calzada de los Héroes

Entrada libre

12:00 h Diálogos FIACmx

Resistencia sonidera

Por: SonideraMX

Amarantta León (Pedro Moreno 411, col.Centro)

Entrada libre

13:00 h Teatro infantil Cati, Catalina, Calicó… o la maravillosa vida de la niña gato

Compañía: Teatro de los Sótanos | México

Teatro Manuel Doblado

$100 por adulto + un niño gratis

De venta en boletia.com

13:00 h Teatro de improvisación

Breves historias infinitas | México

Compañía: Territorios Otros

Comunidad rural Los Ramírez (espacio público)

Entrada libre

16:00 a 18:00 h Música

Paruno Rock Band

Arco de la Calzada – Escenario AlterEGO

Entrada libre

18:00 h Danza

A veces me pierdo

Compañía: Departamento Coreográfico | Colombia

Teatro María Grever

Entrada libre

18:00 h Proyección + cine debate

CineClub de la Casa de la Cultura Diego Rivera

Clasificación B15

Entrada libre

Countermeasures

Dir. Gregg Biermann / 2022 / EE.UU. / 5 min

Ceros y unos

Dir. Abel Ferrara /2021/ EE.UU.-Alemania-Reino Unido-Italia / 85 min

18:00 h Música

Halo Negro | Francia

Arco de la Calzada – Escenario AlterEGO

Entrada libre

20:00 h Música

Scoop Deville | EE. UU.

Arco de la Calzada – Escenario AlterEGO

Entrada libre

Lunes 29 de septiembre

19:00 h Diálogos FIACmx

Charla performática

Fragmentos: Distancia Espectacular

Imparte : Mario Wandu | Colaboración con Cuaco Navarro

Duración: 2 horas

Bóveda (Ignacio López Rayón 503, col.Obregón)

Entrada libre

20:00 h

Teatro documental

Centroamérica

Compañía: Lagartijas Tiradas al Sol | México

Teatro María Grever

Entrada libre

Martes 30 de septiembre

19:00 h Diálogos FIACmx

Simulacro y entropía

Por: Tania Aedo

Diez Mil Pies Café, (Mercado Metropolitano,Blvd. Adolfo López Mateos 3111, col. El Rosario)

Entrada libre

19:00 h Presentación editorial + Música

Sobre-Vivir para la música

Vivir Quintana | México

En colaboración con Editorial Sexto Piso

Plaza de Gallos

Sin costo, con boleto Descarga en boletia.com

Cupo limitado

20:00 h Teatro documental

Centroamérica

Compañía: Lagartijas Tiradas al Sol | México

Teatro María Grever

Entrada libre

Miércoles 01 de octubre

10:00 a 14:00 h Taller de teatro documental

Todo lo que brilla es oro

Imparte: Luisa Pardo y Lázaro G. Rodríguez de Lagartijas Tiradas al Sol | México

Auditorio Mateo Herrera

Cupo máximo: 18 personas

Edad: 20+

Con registro previo: bit.ly/TallerTeatroDocumentalFIACmx

19:00 h Diálogos FIACmx

La realidad simulada. Postfotografía, inteligencia artificial y topologías digitales. ¿Qué es lo real de la realidad virtual?

Fer Bustos | México

Torre Andrade (Florencia no.102, Col. Andrade)

Entrada libre

19:00 h Danza

Anthropoda

Compañía de Danza Cultura Sor Juana | México

Teatro María Grever

Entrada libre

20:00 h Teatro

Manual Básico de Lengua de Señas para Romper Corazones

La Teatrería Producciones | México

Teatro Manuel Doblado $200

De venta en boletia.com

21:00 h Música

Luisa Almaguer | México

Plaza de Gallos $100

De venta en boletia.com

Jueves 02 de octubre

20:00 h Música + tap dance

Sabor- Life is Rythm | Francia, Inglaterra, Italia, España, México

Plaza de Gallos

$100

De venta en boletia.com

Viernes 03 de octubre

17:00 h Teatro de improvisación

Breves historias infinitas

Compañía: Territorios Otros | México

Centro Comercial Altacia

Entrada libre

19:00 h Diálogos FIACmx

Charla a propósito de ‘Hiperrealidad y simulacro’

Dra. María Eugenia Rabadán | México

Galería Dos Topos (Pedro Moreno 527, col. Centro)

Entrada libre

20:30 h Música

Circuit des Yeux | EE. UU.

Plaza de Gallos

$100

De venta en boletia.com

Sábado 04 de octubre

18:00 h Cine

La Hermanastra Fea | Noruega

Dir. Emilie Blichfeldt

Clasificación C

Plaza de Gallos

Entrada libre

19:00 h Danza | Teatro

Realidad ≆ Real

Escena Rauxa

Teatro María Grever

Entrada libre

20:00 h Cine

GIZMO | México

Dir. Everardo Felipe

Clasificación C

Plaza de Gallos

20:00 h Improvisación audiovisual

Espectro latente

Mandala_Cero (Angélica Cerón) y Giovanni Tonight | México

Museo Verde, dentro del Parque Los Cárcamos

Entrada libre

Domingo 05 de octubre

17:00 h Multidisciplina

Techno Biologicus: Coreografías del cuerpo y la tecnología

+ desmontaje con público

Compañía: Interferencia Escénica | México

Teatro María Grever

Entrada libre

19:00 h Música

Katja Šulc | Eslovenia

Plaza de Gallos

Entrada libre