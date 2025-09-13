FIACmx contará con Más de 12 países representados en León

León, Guanajuato. El Instituto Cultural de León presentó oficialmente la edición 28 del Festival Internacional de Arte Contemporáneo, FIACmx. Más que un acto protocolario, las y los asistentes fueron testigos de una experiencia performática donde se compartió el eje curatorial —hiperrealidad y simulacro— y la programación artística que tomará distintos espacios del 26 de septiembre al 5 de octubre.
Esta edición destaca al plantear al público un acercamiento directo con el arte contemporáneo desde sus múltiples lenguajes, en un contexto global marcado por la inteligencia artificial, los entornos digitales y la dificultad de distinguir entre lo real y lo simulado. León se suma así a la conversación internacional desde el arte, con un festival que invita a reflexionar y a vivir el presente a través de nuevas formas creativas.
La presencia de artistas de 12 países confirma al FIACmx como un punto de encuentro global. Propuestas de Argentina, Estados Unidos, Colombia, Francia, Noruega, Eslovenia y más, llegan a León para dialogar con el talento nacional y local. Esta diversidad es reflejo de una ciudad abierta al mundo y consolidada como anfitriona de grandes proyectos culturales.
“Nos emociona mucho el contribuir al impulso y acceso a los derechos culturales, para las y los leoneses, acercando propuestas contemporáneas internacionales de calidad. Al mismo tiempo, reconocemos el gran talento que hay en la ciudad. Artistas que irrumpen en la escena a través de disciplinas visuales y escénicas, entre otras”, mencionó Lisette Ahedo, directora del Instituto Cultural de León.
Muestra de ello es que durante el festival iniciativas como AlterEGO, un bazar de diseño, reunirá a cerca de 100 expositores locales que pondrán a la venta piezas y productos de su autoría, convirtiéndose en un espacio de encuentro entre el arte y el público.
Cabe resaltar que alrededor del 85% de los eventos serán gratuitos, lo que garantiza el acceso de todas y todos a expresiones artísticas de primer nivel. A esto se suma una programación familiar que contempla teatro, danza, música y actividades en espacios públicos.
Con esta misma visión destacaron durante la presentación que la función de “Breves historias infinitas”, de la compañía Territorios Otros, se llevará a cabo en la comunidad de Los Ramírez gracias a un acuerdo con el programa Mi Barrio Habla, reforzando la vocación del ICL y el municipio por descentralizar la cultura y llevarla a todos los rincones de la ciudad.
Tras la presentación, el público fue partícipe del performance “Oscillation” de Cie D’Autres Cordes que, en un escenario sin escenografía ni luces, se centró en la escucha, el diálogo entre música y cuerpo, y la creación de una experiencia inmersiva que colocó al público alrededor de la intérprete.
También se mencionaron otras presentaciones destacadas, como “Inmigrantes” de Argentina en el Arco de la Calzada; el poder de la música popular con SonideraMX; la frescura del teatro infantil con “Cati, Catalina, Calicó… o la maravillosa vida de la niña gato”; la danza contemporánea con “A veces me pierdo” del Departamento Coreográfico de Colombia; y la fuerza internacional de propuestas como Scoop Deville (EE. UU.) y Circuit des Yeux (EE. UU.). A así como “Centroamérica”, de Lagartijas Tiradas al Sol, la voz de Vivir Quintana con la presentación de su libro “Sobre-Vivir para la música”, y la potencia escénica de “Manual básico de Lengua de Señas para romper corazones” de La Teatrería Producciones.
El 28 FIACmx transforma a León en una plataforma viva de reflexión y disfrute artístico. Con 15 sedes distribuidas por la ciudad y alrededor de 40 eventos, el festival se convierte en un espacio colectivo donde los derechos culturales se ejercen a través del acceso, la diversidad y la experiencia compartida.
Para conocer el programa y los detalles de cada presentación se puede visitar el sitio web oficial del instituto en culturaleon.com, además de contenido sobre la programación en redes sociales: @CulturaLeon y @FIACmx.
PROGRAMA 28 FIACmx
Viernes 26 de septiembre
10:00 a 21:00 h Bazar de diseño
AlterEGO
Calzada de los Héroes
Entrada libre
11:00-13:00 h Música
Rayo 666, vinyl set | México
Arco de la Calzada – Escenario AlterEGO
Entrada libre
17:00-19:00 h Música
BrookBones, DJ | México
Arco de la Calzada – Escenario AlterEGO
Entrada libre
18:00 h Apertura: exposición colectiva
Estar en casa. Mirada a la influencia del arte chicano en el Bajío
Curaduría: Tuxamee en colaboración con Irazú Páramo y Carlos Martínez
Plaza de Gallos
Permanencia al 8 de octubre de 2025
Horario de visita: Todos los días, de 11:00 a 18:00 h
Entrada libre
18:00 h Proyección + cine debate
CineClub de la Casa de la Cultura Diego Rivera
Clasificación C
Entrada libre
<Ħ❦Ш †⚈ ₡ђ@ηğe̟ ⶖ☻ЏƦ スクリーンセーバー
Dir. Sebastián Sagot / 2021 / Costa Rica / 8 min
Videodrome
Dir. David Cronenberg / 1983 / Canadá / 88 min
20:00 h Inauguración oficial
Música
Inmigrantes | Argentina
Arco de la Calzada – Escenario AlterEGO
Entrada libre
Sábado 27 de septiembre
9:00 a 10:30 h Masterclass Danza Contemporánea
Desde las Entrañas
Imparte: Junior Carrillo y Christian Cárdenas
Teatro Aurora del Instituto Oviedo Campus Metropolitano
Cupo 20 personas
Sin costo, con registro previo
Link de registro: bit.ly/DesdeLasEntrañas
10:00 a 21:00 h Bazar de diseño
AlterEGO
Calzada de los Héroes
Entrada libre
11:00 a 13:00 h Música
Sesiones FM
Arco de la Calzada – Escenario AlterEGO
Entrada libre
14:00 a 16:00 h
Música
Past life
Arco de la Calzada – Escenario AlterEGO
Entrada libre
14:00 h Encuentro de pintura en tiempo real
La Topada
Calzada de los Héroes
Entrada libre
18:00 h: Premiación
18:00 h Proyección + cine debate
CineClub de la Casa de la Cultura Diego Rivera
Clasificación C
Entrada libre
El monstruo de concreto Dir. Elías Martín del Campo Ramírez / 2019 / México / 8 min
Redactado Dir. Brian de Palma / 2007 / EUA-Canadá / 90 min
18:00 a 20:00 h Música Colectivo de sonideros locales
Arco de la Calzada – Escenario AlterEGO
Entrada libre
20:00 h Música
SonideraMX | México
Arco de la Calzada – Escenario AlterEGO
Entrada libre
Domingo 28 de septiembre
10:00 a 21:00 h Bazar de diseño
AlterEGO
Calzada de los Héroes
Entrada libre
12:00 h Diálogos FIACmx
Resistencia sonidera
Por: SonideraMX
Amarantta León (Pedro Moreno 411, col.Centro)
Entrada libre
13:00 h Teatro infantil Cati, Catalina, Calicó… o la maravillosa vida de la niña gato
Compañía: Teatro de los Sótanos | México
Teatro Manuel Doblado
$100 por adulto + un niño gratis
De venta en boletia.com
13:00 h Teatro de improvisación
Breves historias infinitas | México
Compañía: Territorios Otros
Comunidad rural Los Ramírez (espacio público)
Entrada libre
16:00 a 18:00 h Música
Paruno Rock Band
Arco de la Calzada – Escenario AlterEGO
Entrada libre
18:00 h Danza
A veces me pierdo
Compañía: Departamento Coreográfico | Colombia
Teatro María Grever
Entrada libre
18:00 h Proyección + cine debate
CineClub de la Casa de la Cultura Diego Rivera
Clasificación B15
Entrada libre
Countermeasures
Dir. Gregg Biermann / 2022 / EE.UU. / 5 min
Ceros y unos
Dir. Abel Ferrara /2021/ EE.UU.-Alemania-Reino Unido-Italia / 85 min
18:00 h Música
Halo Negro | Francia
Arco de la Calzada – Escenario AlterEGO
Entrada libre
20:00 h Música
Scoop Deville | EE. UU.
Arco de la Calzada – Escenario AlterEGO
Entrada libre
Lunes 29 de septiembre
19:00 h Diálogos FIACmx
Charla performática
Fragmentos: Distancia Espectacular
Imparte : Mario Wandu | Colaboración con Cuaco Navarro
Duración: 2 horas
Bóveda (Ignacio López Rayón 503, col.Obregón)
Entrada libre
20:00 h
Teatro documental
Centroamérica
Compañía: Lagartijas Tiradas al Sol | México
Teatro María Grever
Entrada libre
Martes 30 de septiembre
19:00 h Diálogos FIACmx
Simulacro y entropía
Por: Tania Aedo
Diez Mil Pies Café, (Mercado Metropolitano,Blvd. Adolfo López Mateos 3111, col. El Rosario)
Entrada libre
19:00 h Presentación editorial + Música
Sobre-Vivir para la música
Vivir Quintana | México
En colaboración con Editorial Sexto Piso
Plaza de Gallos
Sin costo, con boleto Descarga en boletia.com
Cupo limitado
20:00 h Teatro documental
Centroamérica
Compañía: Lagartijas Tiradas al Sol | México
Teatro María Grever
Entrada libre
Miércoles 01 de octubre
10:00 a 14:00 h Taller de teatro documental
Todo lo que brilla es oro
Imparte: Luisa Pardo y Lázaro G. Rodríguez de Lagartijas Tiradas al Sol | México
Auditorio Mateo Herrera
Cupo máximo: 18 personas
Edad: 20+
Con registro previo: bit.ly/TallerTeatroDocumentalFIACmx
19:00 h Diálogos FIACmx
La realidad simulada. Postfotografía, inteligencia artificial y topologías digitales. ¿Qué es lo real de la realidad virtual?
Fer Bustos | México
Torre Andrade (Florencia no.102, Col. Andrade)
Entrada libre
19:00 h Danza
Anthropoda
Compañía de Danza Cultura Sor Juana | México
Teatro María Grever
Entrada libre
20:00 h Teatro
Manual Básico de Lengua de Señas para Romper Corazones
La Teatrería Producciones | México
Teatro Manuel Doblado $200
De venta en boletia.com
21:00 h Música
Luisa Almaguer | México
Plaza de Gallos $100
De venta en boletia.com
Jueves 02 de octubre
20:00 h Música + tap dance
Sabor- Life is Rythm | Francia, Inglaterra, Italia, España, México
Plaza de Gallos
$100
De venta en boletia.com
Viernes 03 de octubre
17:00 h Teatro de improvisación
Breves historias infinitas
Compañía: Territorios Otros | México
Centro Comercial Altacia
Entrada libre
19:00 h Diálogos FIACmx
Charla a propósito de ‘Hiperrealidad y simulacro’
Dra. María Eugenia Rabadán | México
Galería Dos Topos (Pedro Moreno 527, col. Centro)
Entrada libre
20:30 h Música
Circuit des Yeux | EE. UU.
Plaza de Gallos
$100
De venta en boletia.com
Sábado 04 de octubre
18:00 h Cine
La Hermanastra Fea | Noruega
Dir. Emilie Blichfeldt
Clasificación C
Plaza de Gallos
Entrada libre
19:00 h Danza | Teatro
Realidad ≆ Real
Escena Rauxa
Teatro María Grever
Entrada libre
20:00 h Cine
GIZMO | México
Dir. Everardo Felipe
Clasificación C
Plaza de Gallos
20:00 h Improvisación audiovisual
Espectro latente
Mandala_Cero (Angélica Cerón) y Giovanni Tonight | México
Museo Verde, dentro del Parque Los Cárcamos
Entrada libre
Domingo 05 de octubre
17:00 h Multidisciplina
Techno Biologicus: Coreografías del cuerpo y la tecnología
+ desmontaje con público
Compañía: Interferencia Escénica | México
Teatro María Grever
Entrada libre
19:00 h Música
Katja Šulc | Eslovenia
Plaza de Gallos
Entrada libre