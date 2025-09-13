Encuentran tres cuerpos desmembrados en el rancho Peñitas, en Irapuato

Irapuato, Guanajuato. – Tres cuerpos desmembrados fueron localizados esta mañana en el rancho Peñitas.

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 8 de la mañana se realizó el hallazgo de un cuerpo desmembrado junto con tres cabezas humanas en la entrada del lugar. Minutos después, autoridades confirmaron que otros dos cuerpos desmembrados se encontraban sobre la calle principal del mismo rancho.

En la escena también fue localizada una cartulina de color con un mensaje de advertencia, cuyo contenido no ha sido revelado oficialmente.

Elementos de la Policía Preventiva de Irapuato, Ejército Mexicano y Guardia Nacional acordonaron la zona y desplegaron un operativo de seguridad mientras peritos de la Fiscalía General del Estado realizan las diligencias correspondientes.

Los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense, donde se continuará con los trabajos para su identificación.