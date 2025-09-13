Encuentran tres cuerpos desmembrados en el rancho Peñitas, en Irapuato

Un cuerpo y tres cabezas fueron abandonados en la entrada; otros dos cuerpos en la calle principal

Redacción Notus13 septiembre, 2025
Foto archivo

Irapuato, Guanajuato. – Tres cuerpos desmembrados fueron localizados esta mañana en el rancho Peñitas.

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 8 de la mañana se realizó el hallazgo de un cuerpo desmembrado junto con tres cabezas humanas en la entrada del lugar. Minutos después, autoridades confirmaron que otros dos cuerpos desmembrados se encontraban sobre la calle principal del mismo rancho.

En la escena también fue localizada una cartulina de color con un mensaje de advertencia, cuyo contenido no ha sido revelado oficialmente.

Elementos de la Policía Preventiva de Irapuato, Ejército Mexicano y Guardia Nacional acordonaron la zona y desplegaron un operativo de seguridad mientras peritos de la Fiscalía General del Estado realizan las diligencias correspondientes.

Los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense, donde se continuará con los trabajos para su identificación.

Redacción Notus13 septiembre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información