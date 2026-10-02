Romero Hicks vs Navarro: dos modelos de panismo y sólo uno sobrevivirá

Guanajuato, Guanajuato.- Uno –Juan Carlos Romero Hicks– representa a un modelo clásico de política, dialogante y cuidador de formas; el otro –Alejandro Navarro– es de un modelo de política clientelar y presencia en redes digitales. Ambos son del Partido Acción Nacional (PAN), en busca de una candidatura para mantener el poder en un municipio donde la actual alcaldesa –Samantha Smith, esposa de Alejandro- tiene un bajísimo índice de popularidad y crece la fuerza del opositor Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Las posturas son claras: Alejandro Navarro no será candidato, declaró Romero Hicks, perdiendo su habitual prudencia declarativa; Navarro apela a su capacidad de control y movilización de votantes y responde: ser “defensor de la patria, la familia y la libertad no garantiza la candidatura”.

El encuentro con desencuentro

En la presentación del informe de actividades de Samantha Smith, realizada en el auditorio de la Colmena, fue captada la imagen del exalcalde Alejandro Navarro Saldaña cuando desaira el saludo que intentó brindarle el exgobernador Juan Carlos Romero Hicks.

A pesar de la actitud de Navarro, cuando fueron sentados en lugares contiguos, Romero extendió la mano y el exalcalde se vio obligado a corresponder, con frialdad. Luego dijo que no lo saludó la primera vez porque “no lo vi”.

Ser “Defensor” no significa tener candidatura asegurada: Romero

Alejandro Navarro afirmó que mantiene firmes sus aspiraciones de volver a contender por la Presidencia Municipal y pidió no confundir el proceso interno de Acción Nacional denominado “Defensores de la Patria, la Familia y la Libertad” con una definición de candidaturas.

Según un video publicado por la página Subterránea, Navarro explicó que decidió no participar en dicho proceso debido a que la propia convocatoria establece que no es vinculante y consideró que quienes fueron incluidos como “defensores” no deben asumir que con ello tienen asegurada una candidatura.

El también exlegislador sostuvo que, en caso de que el género para la Presidencia Municipal de Guanajuato corresponda a un hombre, está dispuesto a participar nuevamente en el proceso interno.

Aseguró que considera tener experiencia y conocimiento de la problemática de la capital del estado, además de señalar que diversas mediciones y encuestas lo han colocado como una persona conocida entre los ciudadanos.

“Yo voy a participar, estoy convencido que si me apunto es porque voy a ganar”, afirmó.

Navarro señaló que quienes han ocupado cargos y participado reiteradamente en procesos electorales también deben reflexionar sobre la posibilidad de que la ciudadanía busque nuevos perfiles. Sobre su propio historial electoral, recordó que ha competido en dos ocasiones por la Presidencia Municipal de Guanajuato y destacó los resultados que obtuvo en esas elecciones. Descarta dejar al PAN, pero insistió en que su futuro electoral dependerá de las definiciones que tome Acción Nacional y de las condiciones del próximo proceso, pero dejó clara su intención de participar si se abre la posibilidad de competir nuevamente por la Presidencia Municipal de Guanajuato.

Se enciende Romero

En una breve entrevista realizada por un generador de contenido, Romero Hicks dijo: “tengo afecto pero por la familia porque conozco a la familia Smith desde antes que él apareciera”. No confundamos la sensatez con la flaqueza ni la prudencia con la dignidad, señaló Juan Carlos. Agregó: “que él (Navarro) se vea al espejo y revise todo. ÉL NO VA A SER EL CANDIDATO DE ACCIÓN NACIONAL PARA LA ALCALDÍA; el único que no lo reconoce es él por muchas razones y no va a ser el candidato”.

Le recomendó verse al espejo y le sugirió tener humildad, prudencia, inclusión, civilidad, legalidad, ética y sentido común. “Eso es lo que nos dice la sociedad y las personas de lo que esperan de nosotros. Ayer (miércoles) fui al partido; él no fue. Ojalá que se vea al espejo y entienda que al excluirse del proceso para ser defensores, él quedó fuera. Vieja política: ocurrencias; vieja política, tratar a las personas como clientelas; vieja política, es no respetar que la política es la búsqueda para poder servir y no conducirse como la ley de la selva. Nosotros no somos así”.

Y añadió, ante las críticas de Navarro, que este no es un tema de antigüedad, no es un tema de edad, “yo tengo juventud acumulada”. Hay jóvenes viejos. Hay otros que todavía estamos en la búsqueda de poder renovarnos”. La respuesta de Juan Carlos no podía ser más contundente, directa y DECENTE.