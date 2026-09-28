Irapuato marcha perfecto, pero la afición aún no vuelve al estadio

Irapuato, Guanajuato.- En lo deportivo, el Irapuato atraviesa un momento positivo y mantiene un paso perfecto en el torneo. Sin embargo, ese buen arranque todavía no se refleja como se esperaba en las tribunas del Estadio Sergio León Chávez.

La entrada a los últimos encuentros ha generado comentarios entre aficionados, especialmente porque se esperaba una mayor respuesta después de los resultados que el equipo ha conseguido dentro de la cancha.

Detrás de esta situación existe también un factor que ha marcado al club durante los últimos años, los constantes cambios de directiva, proyectos y etapas administrativas. Para un sector de la afición, la incertidumbre acumulada ha provocado que recuperar plenamente la confianza y el entusiasmo no sea inmediato.

Y es que la relación entre el Irapuato y su afición ha pasado por diferentes momentos en los últimos años. Cambios de propietarios, directivas y proyectos deportivos han generado expectativas que no siempre han tenido continuidad.

Ahora, con un equipo que responde con resultados, el reto parece estar también fuera de la cancha, volver a conectar con una afición que durante años ha tenido que esperar estabilidad.

La Trinca hace su parte en el terreno de juego con un inicio perfecto; falta saber si, con el paso de las jornadas y la continuidad del proyecto, las tribunas del Sergio León Chávez comienzan nuevamente a llenarse.