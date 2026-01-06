Traen los Reyes Magos regalo a los 8 cachorritos rescatados de incendio

Guanajuato, Guanajuato.- Hace dos semanas, ocho cachorritos fueron rescatados de un incendio registrado en las inmediaciones de Los Cárcamos, en la zona sur del municipio. Los perritos quedaron bajo resguardo de la Fundación Corazón Animal de Guanajuato, pero faltaba la madre. Por fin este lunes fue capturada.

La fundación informó que la parrita estará al fin con sus cachorros. Fue capturada por dos personas voluntarias, pero destacan que en el lugar, zona de pastizal y arbustos:

Es una zona donde habitan más de 10 perros y lamentablemente hay perras “cargadas”.

La perrita, informaron también, presenta un problema en sus mamas y se le lleva a la clínica veterinaria. Una vez que sea atendida será reunida con sus perritos.

Se trata de una canina con problemas fuertes de salud porque ha tenido muchas camadas.

En tanto, los cachorritos son atendidos y cuidados, en especial el que tuvo quemaduras en sus patitas y cabeza, mismo que se recupera satisfactoriamente.