Danza, arte y bordado para preservar la cultura en escuelas

Dolores Hidalgo, Guanajuato.- La Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) reafirma su compromiso con el desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y docentes mediante acciones que fortalecen la convivencia, la identidad cultural y el bienestar en los centros educativos de la entidad. El trabajo articulado del área de Arte, Cultura y Talento, en colaboración con la Red de Promotores Interculturales, ha permitido acercar experiencias formativas que impulsan aprendizajes significativos y entornos escolares más humanos en los municipios de la región I.

Durante este año, la Delegación Regional I llevó a cabo más de diez estrategias y programas dirigidos a docentes, estudiantes y agentes culturales, alcanzando a miles de integrantes de la comunidad educativa a través de actividades creativas y formativas que fortalecen el buen trato, la expresión emocional y la construcción de ambientes escolares más armónicos.

Como parte de estas acciones, actividades como la respiración consciente, el movimiento libre y las pausas activas brindaron herramientas sencillas y accesibles para favorecer la regulación emocional, la concentración y la armonía en el salón de clases. Estas prácticas, dirigidas tanto a alumnado como a personal docente, han contribuido a generar momentos de calma y bienestar durante la jornada escolar.

Asimismo, los talleres de danza, bordado tradicional y arte colaborativo promovieron la expresión creativa y el reconocimiento de la diversidad cultural presente en las comunidades. Estos espacios se convirtieron en oportunidades para el diálogo, la colaboración y la construcción de cultura de paz, permitiendo que niñas, niños y jóvenes expresaran emociones, compartieran historias y reforzaran vínculos positivos.

Desde la gestión artística y cultural, se desarrollaron experiencias que acercaron el arte a las escuelas a través de talleres, intervenciones y actividades formativas. Paralelamente, la SEG fortaleció la formación docente mediante jornadas de bienestar, sesiones de autocuidado y dinámicas de expresión corporal, con el propósito de promover una educación más empática, sensible y orientada al respeto y la convivencia como elementos fundamentales del quehacer educativo.

En este proceso, José Fernando Gómez Camarillo, Promotor Intercultural de la Delegación Regional I, destacó el valor del arte como herramienta para transformar la convivencia escolar y motivar la participación de la comunidad educativa. Su labor cercana permitió invitar a niñas y niños a descubrir y disfrutar distintas prácticas artísticas, fomentando su creatividad y exploración personal.

Señaló que este periodo también representó retos y aprendizajes significativos que fortalecieron su labor. A lo largo del año, comprendió nuevas formas de acompañar a las y los estudiantes, así como de motivar a maestras y maestros para reconocer en el arte un recurso valioso que promueve la cultura de paz y el buen trato dentro de las escuelas.