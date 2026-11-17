Guanajuato, Guanajuato.- Mientras que campesinos bloquearon carreteras en Guanajuato para exigir un mejor precio del maíz, a esta protesta se sumaron los porcicultores y aparte trabajadores del IMSS también preparan una “mega marcha”.

El campo, en las carreteras

La Confederación Agropecuaria de México, encabezada en Guanajuato por Mauricio Pérez Cabrera, anunció 16 puntos de protesta en el estado. A mediodía, la Secretaría de Seguridad y Paz reportó bloqueos totales en Pénjamo, Irapuato y San Luis de la Paz, y parciales en León y Tarimoro.

Los productores exigen un precio de garantía de 6 mil 500 pesos por tonelada de maíz, ya que el mercado solo les paga alrededor de 5 mil 200. También reclaman el pago de apoyos atrasados y una reunión con la titular de la Sader federal, Columba López, que no se ha concretado.

Porcicultores, también en pie de lucha

El gremio porcicultor se unió al paro carretero del 17 de noviembre y además prepara un paro nacional para el jueves 20. Los productores acusan que la importación de carne de cerdo, sobre todo de Brasil, ha desplomado el precio que reciben, mientras el costo del alimento sigue subiendo.

IMSS: la protesta no se apaga

En el sector salud, los trabajadores del IMSS ya realizaron cuatro megamarchas nacionales. La más reciente fue el 9 de noviembre en la Ciudad de México. Ahora alistan una marcha en Puebla para el 21 de noviembre, una asamblea nacional al día siguiente y un plantón indefinido frente a Gobernación.

Los empleados del IMSS anunciaron que instalarán un plantón frente a la Secretaría de Gobernación para denunciar presuntas irregularidades sindicales, despidos injustificados y hostigamiento contra manifestantes.

Exigen un aumento salarial del 10%, la salida del líder sindical Rafael Olivos, el abasto completo de medicamentos e insumos, un régimen de jubilación digno y que se acaben los contratos temporales. Rechazan el aumento del 8% que pactaron el instituto y el sindicato. Además, advirtieron que volverán a tomar las calles si no reciben respuesta.