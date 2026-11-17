Guanajuato, Guanajuato.- Esta mañana, el Congreso del Estado firmó un convenio de colaboración con el Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos del Estado de Guanajuato (INAEBA), con el propósito de establecer bases de cooperación que permitan impulsar acciones conjuntas en beneficio de la ciudadanía, fortalecer los vínculos institucionales y contribuir al desarrollo social y educativo de la entidad.

Mediante este convenio, las casas de enlace de las personas diputadas podrán funcionar como espacios para difundir los servicios del Instituto, identificar e invitar a quienes se encuentran en condición de rezago educativo, orientarlos y facilitar su incorporación a los programas educativos, con la finalidad de reducir el indicador de rezago educativo del 27 al 20 por ciento.

El encargado del despacho de la Dirección General del INAEBA, Eusebio Vega Pérez, señaló que con este acuerdo se renueva una alianza cuyo propósito es acercar los servicios educativos a quienes no han tenido la oportunidad de aprender a leer y escribir, o de concluir sus estudios de primaria o secundaria. Precisó que, si bien no es posible cambiar las circunstancias que llevaron a las personas a abandonar la escuela, sí se puede brindarles la oportunidad de retomar sus estudios.

Manifestó que, al estudiar, muchas personas descubren que siguen siendo capaces de aprender, superarse y alcanzar nuevas metas. Por ello, destacó que la educación debe ser un derecho que pueda ejercerse en cualquier etapa de la vida, lo que hace necesario sumar esfuerzos, generar alianzas y trabajar de manera conjunta en favor de la justicia social.

En representación de la presidencia del Congreso del Estado, la diputada Angélica Casillas Martínez comentó que trabajar en favor de la educación es una de las vías más seguras para impulsar el desarrollo de Guanajuato.

La congresista indicó que la formación educativa es fundamental para que la entidad continúe creciendo y se mantenga entre los mejores estados del país. Además, destacó su importancia como elemento para reconstruir el tejido social y favorecer una convivencia armónica.

Para concluir, enfatizó que el convenio representa una gran oportunidad para que, desde diferentes ámbitos, pero con objetivos comunes, se continúe fortaleciendo la educación de las y los guanajuatenses.

“Más de un millón de guanajuatenses se encuentran todavía en rezago educativo. De ahí la importancia de sumar esfuerzos de manera institucional y seguir trabajando en este proceso para abrir más posibilidades de desarrollo personal y social a través de la educación”, finalizó.

En el evento estuvieron presentes las diputadas Angélica Casillas Martínez y Yesenia Rojas Cervantes. También asistieron el encargado del despacho de la Dirección General del INAEBA, Eusebio Vega Pérez; el director de Gestión y Vinculación Social del Congreso, Arturo Gómez Mosqueda; así como Arlet Ochoa Vázquez y Hugo Jafet Aguiñón Hernández, personas coordinadoras regionales de las zonas este y oeste, respectivamente.