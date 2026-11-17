Guanajuato.- El servicio de autobuses en Guanajuato reporta suspensiones temporales y reajustes en las rutas debido al bloqueo de carreteras por parte del sector campesino. Flecha Amarilla, Primera Plus, ETN y Grupo Occidente informaron que el servicio se brindará conforme lo permitan las condiciones actuales.

La página de Primera Plus comunicó lo siguiente:

“Por causas ajenas a nuestra operación y para garantizar la seguridad de nuestros pasajeros, algunos de nuestros servicios estarán realizando modificaciones en sus rutas, por lo que podría afectarse el tiempo de traslado. Si deseas realizar algún cambio en tu viaje, comunícate a nuestro Centro de Contacto; si compraste tu boleto con alguna promoción, consulta Términos y Condiciones.”

Asimismo, ETN compartió que el recorrido de sus transportes se verá perjudicado:

“Debido a bloqueos carreteros, algunos tramos en Guanajuato, Querétaro, Michoacán y Jalisco presentan afectaciones que podrían generar retrasos. Si necesitas realizar un cambio en tu itinerario, puedes hacerlo en etn.com.mx.”

Cabe señalar que, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Paz, con corte a las 2 de la tarde, se mantienen los cierres en al menos 12 sitios:

BLOQUEO TOTAL

Celaya: Carretera federal Celaya–Salvatierra, a la altura de la comunidad de Sauz.

Irapuato: Carretera federal libre 45 Irapuato–Salamanca, en el Libramiento Norte, a la altura de Rancho Grande. Bloqueo en ambos sentidos.

Irapuato: Carretera federal 90, en el entronque a Pueblo Nuevo. Bloqueo en ambos sentidos.

Irapuato: Carretera Abasolo–Irapuato, a la altura de la comunidad de La Soledad.

León: Caseta de peaje de la autopista León–Aguascalientes, en el acceso por bulevar Hermanos Aldama, a la altura de la Central de Abastos.

Pénjamo: Carretera federal 90, en el entronque a La Herradura. Bloqueo en ambos sentidos.

San José Iturbide: Carretera federal 57 San Luis Potosí–Querétaro, a la altura de la comunidad de El Mezote.

San Luis de la Paz: Carretera federal 57, a la altura de la comunidad de San Rafael de la Curva. Bloqueo en ambos sentidos.

San Luis de la Paz: Carretera federal 57 San Luis de la Paz–San José Iturbide, en el entronque con la carretera estatal San Miguel de Allende–Doctor Mora, a la altura de Puerto Blanco Dos.

Silao: Carretera federal 45 Silao–León, en el acceso al Parque Industrial Puerto Interior. Bloqueo en ambos sentidos.

Tarimoro: Carretera federal libre 51 Celaya–Salvatierra, a la altura de Charco Largo, en el entronque con la carretera estatal Lázaro Cárdenas–calle Hidalgo. Bloqueo de ambos carriles.

BLOQUEO PARCIAL

Irapuato: Carretera federal Silao–Irapuato, a la altura del ITESI.

PRESENCIA SIN BLOQUEO

Irapuato: Carretera federal Irapuato–Salamanca, a la altura de la comunidad de Cuarta Brigada.