Toldo colapsa durante fiesta patronal en Abasolo

El toldo cayó encima del grupo musical y de los asistentes

Redacción Notus17 agosto, 2025

Abasolo, Guanajuato.- Un toldo colocado para la realización de un baile se vino abajo debido a fuertes vientos, algunas personas resultaron lesionadas, en Abasolo.

Mientras se desarrollaba un baile en honor a la fiesta patronal de la comunidad de Maritas en el municipio de Abasolo, una fuerte tormenta que se desató, echo abajo el toldo que protegía a los asistentes de la lluvia.

Testigos de lo ocurrido mencionaron que al desatarse una tormenta la cual contenía fuertes vientos, estos provocaron que el toldo se cayera encima del grupo musical y de los asistentes provocando que algunas personas resultaran con golpes y heridas leves.

Redacción Notus17 agosto, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información