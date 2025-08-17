Toldo colapsa durante fiesta patronal en Abasolo

Abasolo, Guanajuato.- Un toldo colocado para la realización de un baile se vino abajo debido a fuertes vientos, algunas personas resultaron lesionadas, en Abasolo.

Mientras se desarrollaba un baile en honor a la fiesta patronal de la comunidad de Maritas en el municipio de Abasolo, una fuerte tormenta que se desató, echo abajo el toldo que protegía a los asistentes de la lluvia.

Testigos de lo ocurrido mencionaron que al desatarse una tormenta la cual contenía fuertes vientos, estos provocaron que el toldo se cayera encima del grupo musical y de los asistentes provocando que algunas personas resultaran con golpes y heridas leves.