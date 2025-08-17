Asesinan a Daniela, en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Una mujer es asesinada en el interior de una vivienda en la colonia Jardines de la Hacienda, en Irapuato.

La mujer fue identificada como Daniela “N” quien fue agredida en el interior de un domicilio, ubicado en la calle Manzanillo.

Testigos aseguraron que personas armadas ingresaron al interior de la casa y dispararon en contra de la mujer, causándole la muerte, posteriormente escaparon del lugar con rumbo desconocido.

Los vecinos al escuchar las fuertes detonaciones, hicieron una llamada al sistema de emergencias 911 para informar de lo ocurrido, al lugar arribaron policías municipales, apoyados por elementos de la Guardia Nacional, quiénes acordonaron la zona.

Posteriormente llegaron a la calle Manzanillo agentes ministeriales de la Procuraduría General del Estado quienes comenzaron la investigación sobre lo ocurrido, se dijo en el lugar a través de algunas personas que meses antes el novio de Daniela “N” igualmente habría sido asesinado en otro hecho sangriento.