Motociclista sin casco muere, al derrapar la motocicleta

Irapuato, Guanajuato.- Un motociclista perdió el control del vehículo, derrapó y a causa del golpe perdió la vida, en Irapuato.

Un conductor que viajaba al parecer a exceso de velocidad, según información proporcionada por testigos del accidente, el percance ocurrió en avenida Solidaridad, el motociclista perdió el control de la motocicleta y cayó golpeándose fuertemente en la cabeza y otras partes del cuerpo lo que le causó heridas severas que lo llevaron a la muerte.

Cabe mencionar que el motociclista no contaba con el casco de seguridad obligatorio, y vestía

pantalón de mezclilla color azul y tenis negros y una sudadera.

Los servicios de emergencia llegaron al lugar, solo para corroborar que el hombre ya no contaba con signos vitales.