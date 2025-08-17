Motociclista sin casco muere, al derrapar la motocicleta

Un motociclista perdió el control de su unidad, las heridas privadas por el golpe le causaron la muerte

Redacción Notus17 agosto, 2025

Irapuato, Guanajuato.- Un motociclista perdió el control del vehículo, derrapó y a causa del golpe perdió la vida, en Irapuato.

Un conductor que viajaba al parecer a exceso de velocidad, según información proporcionada por testigos del accidente, el percance ocurrió en avenida Solidaridad, el motociclista perdió el control de la motocicleta y cayó golpeándose fuertemente en la cabeza y otras partes del cuerpo lo que le causó heridas severas que lo llevaron a la muerte.

Cabe mencionar que el motociclista no contaba con el casco de seguridad obligatorio, y vestía

pantalón de mezclilla color azul y tenis negros y una sudadera.

Los servicios de emergencia llegaron al lugar, solo para corroborar que el hombre ya no contaba con signos vitales.

