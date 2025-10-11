Tiroteo deja al menos dos personas lesionadas y una sin vida en Calzada de Guadalupe

Por segundo día consecutivo se registró un ataque armado, esta vez, una de las víctimas sería un menor de aproximadamente 5 años

Redacción Notus11 octubre, 2025

Irapuato, Guanajuato.- Un tiroteo en la calle Durazno de la colonia Calzada de Guadalupe dejó al menos dos personas lesionadas y una sin vida. De acuerdo con los primeros reportes, un menor de 5 años fue herido y su madre falleció en el lugar. Por segundo día consecutivo, la calle fue escenario de un ataque armado.

Vecinos reportaron varias detonaciones al sistema de emergencias. Al llegar las autoridades y registrar el área, los paramédicos identificaron a una mujer sin signos vitales. Las personas heridas fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica.

La Fiscalía del Estado arribó a la zona previamente acordonada para abrir la carpeta de investigación y deslindar responsabilidades.

Redacción Notus11 octubre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información