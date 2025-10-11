Tiroteo deja al menos dos personas lesionadas y una sin vida en Calzada de Guadalupe

Irapuato, Guanajuato.- Un tiroteo en la calle Durazno de la colonia Calzada de Guadalupe dejó al menos dos personas lesionadas y una sin vida. De acuerdo con los primeros reportes, un menor de 5 años fue herido y su madre falleció en el lugar. Por segundo día consecutivo, la calle fue escenario de un ataque armado.

Vecinos reportaron varias detonaciones al sistema de emergencias. Al llegar las autoridades y registrar el área, los paramédicos identificaron a una mujer sin signos vitales. Las personas heridas fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica.

La Fiscalía del Estado arribó a la zona previamente acordonada para abrir la carpeta de investigación y deslindar responsabilidades.