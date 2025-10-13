“Pollito” perdió la batalla en el hospital tras recibir un disparo en la cabeza

Irapuato, Guanajuato.- Murió “Pollito”, el pequeño de 5 años que resultó lesionado por impactos de bala en el ataque perpetrado en contra de su familia en el Barrio de Guadalupe en Irapuato. Sin embargo, no ha sido el único menor de edad que ha sido asesinado en un ataque armado.

Tras la lucha que libró “Pollito” en el hospital tras recibir un disparo en la cabeza y luego de recibir atención médica urgente, perdió la vida. Aunque no ha sido el único menor que ha fallecido en un ataque armado.

Sin que existan de manera pública las cifras exactas de los asesinatos en contra de menores de edad por parte de las autoridades en Guanajuato, la Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM ha señado que de enero hasta agosto del presente año se han registrado 73 casos de homicidio doloso en contra de menores de edad, a éstos hay que sumar el caso de “Pollito” y otros más.

La REDMI ha cuantificado que de los 73 homicidios dolosos 68 han correspondido al sexo masculino y los cinco corresponden al sexo femenino.

La organización observadora del cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de México, señalo que en tan solo 10 años de 2015 a 2025 han ocurrido 10 mil ciento cincuenta homicidios dolosos en contra de personas menores de 17 años.