Muere motociclista en percance contra autobús en la Sierra de Santa Rosa

Guanajuato, Guanajuato.- La carretera a Dolores Hidalgo dejó su enésima víctima: un joven motociclista falleció al chocar y ser arrollado por un autobús de la línea Unebús. El peritaje preliminar indica que derrapó, se proyectó contra el camión de pasajeros y éste lo atropelló.

El accidente ocurrió la mañana de este sábado en la subida a la Sierra De Santa Rosa, en la zona de curvas cercanas al rancho El Milagrito.

El autobús iba de subida hacia Dolores Hidalgo, en tanto que el motociclista bajaba hacia la ciudad de Guanajuato y eso implicó que su velocidad fuera mayor a la que fija el límite. La baja velocidad del bus hizo que el percance no fuera tan fuerte. El joven había quedado con vida tras el impacto, pero falleció mientras legaban los cuerpos de auxilio médico.

El suceso fue en una de las curvas más pronunciadas de esa carretera federal, donde es común que los motociclistas invadan carril si van a velocidad mayor a la permitida. En esta ocasión al parecer el factor fue que lloviznaba en esa zona.