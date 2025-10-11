Muere motociclista en percance contra autobús en la Sierra de Santa Rosa

La carretera a Dolores Hidalgo dejó su enésima víctima; un motociclista que fue arrollado por un autobús luego de derrapar en el suelo

Redacción Notus11 octubre, 2025

Guanajuato, Guanajuato.- La carretera a Dolores Hidalgo dejó su enésima víctima: un joven motociclista falleció al chocar y ser arrollado por un autobús de la línea Unebús. El peritaje preliminar indica que derrapó, se proyectó contra el camión de pasajeros y éste lo atropelló.

El accidente ocurrió la mañana de este sábado en la subida a la Sierra De Santa Rosa, en la zona de curvas cercanas al rancho El Milagrito.

El autobús iba de subida hacia Dolores Hidalgo, en tanto que el motociclista bajaba hacia la ciudad de Guanajuato y eso implicó que su velocidad fuera mayor a la que fija el límite. La baja velocidad del bus hizo que el percance no fuera tan fuerte. El joven había quedado con vida tras el impacto, pero falleció mientras legaban los cuerpos de auxilio médico.

El suceso fue en una de las curvas más pronunciadas de esa carretera federal, donde es común que los motociclistas invadan carril si van a velocidad mayor a la permitida. En esta ocasión al parecer el factor fue que lloviznaba en esa zona.

Redacción Notus11 octubre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información