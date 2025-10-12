Capturan a “responsable” de asesinato a Guardia Nacional en Celaya

El presunto implicado en la agresión al parecer no coincide con las imágenes de los atacantes

Redacción Notus11 octubre, 2025

Celaya, Guanajuato.- Uno de los presuntos responsables del ataque a dos elementos de la Guardia Nacional en el puente de la avenida Constituyentes en Celaya fue capturado. Una de las víctimas falleció en el hecho y la otra se encuentra hospitalizada por su estado de salud grave. Al parecer, el hombre detenido no coincide con las imágenes de los atacantes.

De acuerdo con los reportes, después de un operativo realizado entre los tres órdenes de gobierno, se localizó a uno de los hombres que comenzaron la agresión. Sin embargo, se ha señalado que su vestimenta no corresponde con la que se le atribuyó en un principio.

Por su parte, el gobierno de Celaya no ha omitido una postura oficial, por lo que se espera que se esclarezca el suceso. La Fiscalía del Estado continúa investigando la agresión que dejó a un agente sin vida y a una agente en delicado estado de salud.

