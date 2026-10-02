Tiran a bebé recién nacido en baldío de León

León, Guanajuato.- Vecinos de la colonia Lomas de Echeveste en León encontraron a un bebé recién nacido en un sillón viejo ubicado en un lote baldío, aledaño a la presa. Al parecer, una joven que pasaba cerca del lugar escuchó el llanto del pequeño presuntamente abandonado y alertó a las autoridades para su rescate.

Los primeros reportes indican que cerca de las 5 de la tarde del jueves, el recién nacido fue localizado entre la maleza y basura del predio en las calles Alce y Kiwi. Tras el descubrimiento, fue resguardado en espera de las autoridades.

Policía Municipal y paramédicos de Protección Civil acudieron para brindar atención médica al bebé, confirmando que sus signos vitales eran estables. No obstante, fue trasladado a un hospital para su cuidado.

Hasta el momento, no se ha esclarecido su caso, pero se mantienen investigaciones para deslindar responsabilidades. Tampoco se conocen las condiciones específicas en las que fue dejado; en el sillón quedó un chupón.