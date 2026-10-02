Multihomicidio: Mujer habría matado a su pareja y a sus tres hijos antes de acabar con su vida

Montemorelos, Nuevo León.- Cinco integrantes de una familia murieron en Montemorelos, Nuevo León, y la principal hipótesis de la Fiscalía estatal apunta a que Cinthia Abigail Tamez Rivera habría matado a su pareja y sus tres hijos antes de quitarse la vida.

El fiscal de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, informó que la investigación contempla como principal línea un posible conflicto entre la pareja ocurrido durante la madrugada, aunque hasta ahora no se ha establecido con precisión el motivo.

Los cuerpos fueron localizados el 30 de septiembre en dos puntos del municipio: un domicilio de la colonia Los Nogales y un vehículo localizado en la zona de Los Fresnos.

Investigan cómo ocurrieron los hechos

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía, Cinthia Abigail habría disparado contra Leodegario Moya Garza, su pareja, y dos de sus hijos en el domicilio de Los Nogales.

Posteriormente, otro de los menores fue localizado dentro de un Jeep en Los Fresnos. La principal hipótesis establece que Cinthia Abigail habría disparado contra el menor y después se habría quitado la vida.

Las autoridades localizaron un arma automática calibre .38. Además, los casquillos encontrados en el vehículo coincidirían con los localizados en el domicilio, de acuerdo con los primeros resultados de la investigación.

La Fiscalía señaló que todavía se trabaja para establecer con precisión la secuencia de los hechos y el motivo.

Identifican a las cinco víctimas

El gobierno municipal de Montemorelos confirmó los nombres de las cinco personas fallecidas:

Cinthia Abigail Tamez Rivera.

Leodegario Moya Garza.

Bruno López Tamez.

Christian López Tamez.

Gustavo González Tamez.

Los tres menores eran hijos de Cinthia Abigail. La Fiscalía señaló que aparentemente tendrían diferentes padres, aunque este aspecto continúa bajo investigación.

No hay cámaras ni testimonios de vecinos

El fiscal Javier Flores Saldívar explicó que, hasta el momento, no se cuenta con testimonios de vecinos que hayan presenciado directamente lo ocurrido ni con grabaciones de cámaras de seguridad que permitan reconstruir los hechos.

También indicó que se encontraron bebidas alcohólicas en el domicilio. Testigos señalaron que la pareja había estado en una ruta de vehículos 4×4 un día antes y que habría consumido cerveza, aunque la Fiscalía no confirmó que el alcohol haya sido un factor relacionado con los hechos.

No se localizaron drogas en el domicilio y permanecen pendientes los resultados de los estudios toxicológicos.

Investigación continúa

La Fiscalía de Nuevo León mantiene abierta la investigación para determinar las circunstancias exactas de la muerte de los cinco integrantes de la familia, así como el origen del arma utilizada.

Las autoridades han señalado que se requiere esperar los resultados periciales para establecer con certeza la secuencia de los acontecimientos y otros elementos relacionados con el caso.