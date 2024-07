Tipos de duelo y sus diferentes etapas

Pénjamo, Guanajuato.- Muchas de las veces las personas suelen tener la creencia de que al vivir un duelo solo se relaciona con personas que hayan fallecido, pero la realidad es que se viven los duelos de muchas otras maneras más. El propósito de este trabajo es dar a conocer a las personas las situaciones por las cuales se podría atravesar un duelo al igual que sus diferentes etapas, se abordarán los conceptos y ejemplos de ello.

ABSTRACT

Most of the times, people tend to believe that meanwhile getting through grief it only relates with dead person but the truth is grief can be lived in so many other ways. The purpose of this file is to announce the situations which someone could go through a grief as well as their different stages, conceptos and examples will be used.

INTRODUCCIÓN

El duelo es un proceso psicológico por el cual toda persona pasa tras vivir una pérdida. Según Emilio Gamo (2009) “percibimos la invariabilidad de nuestro ser en el seno de la inconstancia y las transformaciones continuas… vivimos paso a paso nuestra finitud y de ahí nacen las melancolías de la vida cotidiana”.

Cuando pasa una pérdida en la cual se tenga un vínculo emocional, se vive el duelo, y la manera en la que se viva este proceso dependerá de la persona. Los síntomas emocionales que el duelo puede causar, vienen la depresión, tristeza, ansiedad, confusión, miedo, negación, shock emocional, entre otros.

Se tiende a pensar en el duelo sólo en el contexto de la muerte de un ser querido, pero también suele producirse como reacción ante la pérdida de una persona amada o de alguna abstracción que ha ocupado su lugar, como la patria, la libertad, un ideal, entre otros. (Erika G, 2008).

Y al hablar de duelo, no solo hablamos de la muerte, sino que lleva a la pérdida total de algo, ya sea al terminar una amistad, perder un objeto valioso, cambiar de escuela o residencia, la ruptura de una relación, etc.

Podemos decir que el duelo es una herida, y es necesario vivir el proceso adecuadamente para poder cicatrizarla, y sobre todo, poder adaptarnos a una nueva situación o estilo de vida. Cabe recalcar que este proceso lleva su tiempo, no hay que tratar de acelerar o no permitirse sentir todas las emociones que conlleva.

DESARROLLO

Ante lo mencionado se podría decir que el duelo se define ante situaciones o momentos en los que se sufre una pérdida importante para el sujeto.

A continuación, se hablará de las diferencias que existen entre “dolor”, “luto” y “duelo”:

El “dolor” es una respuesta natural emocional que demostramos cuando experimentamos una pérdida.

El “luto” es el proceso de adaptarnos a una nueva vida después de la pérdida. Aprender a vivir sin la persona o el objeto perdido.

El “duelo” es el periodo de tiempo donde se vive el dolor.

Cuando se pasa por un proceso de duelo, además de vivir todos los síntomas emocionales que anteriormente se hicieron mención, también se ven interferidos otros factores, como los pensamientos, conductas o las sensaciones físicas.

En los pensamientos, es muy posible que durante un tiempo se tengan problemas para concentrarse, ya que solo se piensa en el sujeto (objeto, persona etc) perdida o en lo que uno mismo hará sin ella.

Dentro de las conductas puede que no se pueda llegar conciliar el sueño correctamente, o actuar de una manera depresiva/irritable. Además pueden experimentarse cambios en la creencia de la religión, espiritualidad o fe.

Y en las sensaciones físicas puede sentirse una sensación de vacío en el pecho, dolores de cabeza, falta de apetito, debilidad, etc.

El duelo no siempre es consecutivo al fallecimiento. En múltiples casos el carácter previsible de la muerte del ser querido, provoca una reacción emocional que se denomina “duelo anticipado”. Esta situación puede atenuar el choque emocional frente al deceso y facilitar la resolución del duelo posterior o bien estrechar la relación entre el moribundo y el doliente intensificando el posterior sentimiento de pérdida y complicando la correcta evolución. (Elena, 2008)

1.- Etapas del duelo.

Las etapas del duelo han sido definidas en que se viven en 5 etapas, quien los identificó fue la psiquiatra Elisabeth Kübler-Ross, que se pueden experimentar de menor a mayor intensidad. No tienen una secuencia, cada persona los vive de acuerdo a su proceso.

La ansiedad y el miedo son las respuestas más formalmente asociadas a la muerte en nuestra cultura, tras los cambios antes descritos. Ahora bien estas van a aparecer con mayor o menor peso en virtud de que se trate la muerte propia o la de otros, que sea este familiar, amigo o allegado; pudiendo generar ansiedad tan solo el hecho de imaginar, pensar o hablar de ella. (Gala 2002).

1.Negación: es una sensación que produce incredulidad o irrealidad, donde a la persona le cuesta creer que lo qué pasó.

2.- Ira: aquí es donde la persona puede frustrarse y enojarse por la situación, sintiendo así mucha impotencia.

3.- Negociación: aquí se comienza a aceptar la realidad, y buscar realizar algunas actividades que lo hagan sentirse mejor.

4.- Depresión: en algún momento del duelo, se pasa por la depresión, se vive la nostalgia, la pena, el aislamiento social, y el extrañar a la persona o al objeto.

5.- Aceptación: es la etapa en la que se llega a estado de calma, y donde finalmente se acepta la pérdida. Es donde se comprende, de manera racional y emocional la muerte.

2.- Tipos de duelo.

Como mencionamos en la introducción, las pérdidas no solo son por causa de muerte, ni específicamente por una persona, sino también por mascotas, objetos, cualquier cosa que sea de valor emocional. Aquí veremos algunas de ellas.

Pérdidas relacionales: es la pérdida de las personas, como lo son la muerte, o una separación, terminar una amistad, un divorcio.

Pérdida de capacidades: pasa cuando una persona pierde la capacidad de alguna parte de su cuerpo, como perder la vista, o la amputación de una pierna.

Pérdidas materiales: es cuando se pierde algo material significativo, como una casa, un anillo, una prenda de ropa, un juguete.

Pérdidas evolutivas: son los cambios que tenemos conforme vamos creciendo, como la vejez, jubilarse del trabajo, etc.

CONCLUSIÓN

Todo proceso de duelo debe vivirse con paciencia, y permitirnos sentir toda emoción que se nos presente, que sabemos que algunas suelen resultar incómodas, pero todo es parte del proceso.

Es importante también tener paciencia para esto, el superar el duelo no nos tomará días ni semanas, tal vez pueda durar meses, o hasta años, ya que no es fácil adaptarse a una nueva vida después del suceso.

Hay muchas maneras de poder sobrellevar el difícil duelo, aparte de poder llevar ayuda psicológica, podemos hacer actividades que nos puedan brindar nuevos aprendizajes o pasatiempos, bien sabemos que a veces la tristeza y la debilidad no nos permitirá del todo disfrutar la actividad, pero con el paso del tiempo se podrá aprender a vivir nuevamente.

El poder hablar y desahogarse con una persona de confianza también podrá ser de mucha ayuda.

El poder comprender y aceptar la muerte y la pérdida como parte de la vida misma, nos ayudará a llegar a la parte de poder soltar sanamente, y sobre todo poder continuar viviendo de una manera normal y feliz.

Por: Solís Rizo, Carlota Judith, Cerda Ramírez, Paulina Vega Reyes, Andrea Guadalupe, Núñez González, Jared

